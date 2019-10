Nem meglepő összefüggések a pénzosztásban

A megbuktatott, így csak kisebb hatáskörrel rendelkező kormány egyik hétfői határozata között országszinten 1,4 milliárd lej szétosztása is szerepelt. Maros megyében jól látszik, de Hargita megyében is tetten érhető, hogy elsősorban a szociáldemokrata (PSD) érdekeltségű települések részesültek a nem remélt támogatásban.

Marosvásárhely főtere. A pénzvisszaosztásból a székelyföldi város jelentős összeget kapott. Archív • Fotó: Haáz Vince

Eugen Todorovici volt pénzügyminiszter már szeptember elején beszélt arról, hogy 1,4 milliárd lejt osztanak szét az önkormányzatoknak a különböző adósságok törlesztésére, és elsősorban a fenntartási költségek biztosítására. A pénz elosztásáról szóló kormányhatározat hétfőn született meg, és összesen 1600 település részesül anyagi támogatásban. A rendelet értelmében a pénzt működési költségek fedezésére, az elmaradt számlák kifizetésére fordíthatják, de konkrétan nincs megszabva, hogy mire. A pénzügyminiszter a hétfői kormányhatározat kapcsán azt nyilatkozta, fontosnak tartották, hogy

a településeknek év végéig legyen pénzük fizetésekre, a számlák törlesztésére és a szociális juttatások biztosítására.

Arról is beszélt, hogy nemcsak azok kaptak, akik kértek, hanem ennél több település.

Marosvásárhely kiemelt figyelmet kapott

Maros megyében első helyen áll, de az országos jegyzékben is előkelő helyen szerepel Marosvásárhely, amely 24 millió lejjel lesz gazdagabb. A várost az ALDE párthoz tartozó, de a választásokon magát függetlenként besoroló Dorin Florea vezeti, a kettőből az egyik alpolgármester pedig a Szociáldemokrata párt egyik hűséges embere, Sergiu Papuc. Ő volt az, aki közösségi oldalán először közölte, hogy a marosi megyeszékhely jelentős anyagi támogatáshoz jut a leköszönő kormánynak köszönhetően. Sergiu Papuc szerint az összeg felhasználásáról a helyi tanács fog dönteni.

Maros megye 91 közigazgatási egységéből egyébként 54 város és község kap pénzt. Ha az összegek nagyságát nézzük és azt, hogy kik vezetik az illető közösséget,

nem meglepő összefüggéseket találunk.

Marosvásárhely után a legnagyobb összeget, 5,7 millió lejt Szászrégen kapja, akit Maria Precup PSD-s polgármester vezet. Teszi azt annak ellenére, hogy az összeférhetetlenségi ügynökség megállapította, nem tölthet be köztisztséget. A szintén Szociáldemokrata párthoz közel álló marosludasi polgármester is szerencsésnek mondhatja magát, hiszen 3,3 millió lejt kapott az általa vezetett település a kormánytól.

A nagyvárosok kimaradtak

Hargita megyében csupán két város mondhatja magát szerencsésnek: Gyergyószentmiklós és Maroshévíz, mindkettő 2,9 millió lejt kapott. Hargita megye 67 közigazgatási egysége közül 28-an részesülnek visszaosztott pénzekből. A megyében öt szociáldemokrata polgármester van: Vaslábon (most ez a község 500 ezer lejt kap), Bélborban (385 ezer lejt kapnak), Gyergyótölgyesen (105 ezer lejt), Salamáson (100 ezer lejt) és Várhegyen, igaz ők csak 14 ezer lejt kapnak.

HIRDETÉS

A Székelyhon érdeklődésére Füleki Zoltán csíkszeredai alpolgármester elmondta, nem ismeri pontosan a jegyzéket, de szinte biztos abban, hogy a kormánypárthoz közel álló települések kaptak nagyobb összegeket. Mint kiemelte, örvend, hogy Gyergyószentmiklós is kapott, és még jobban örvendene, ha Csíkszereda is a listán volna. Arról is beszámolt, hogy a legutóbbi ÁFA-visszaosztáskor a hargitai megyeszékhely csaknem egymillió lejt kapott. Füleki kiemelte,

Csíkszereda anyagilag stabil város, ezt részben annak köszöneti, hogy a lakói nagyon jó adófizetők, és a jogi személyek is fegyelmezetten törlesztik a kirótt kötelezettségeket.

Ráadásul sok uniós pénzalapot lehívtak, és több beruházást ebből oldottak meg. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy fontos lenne, ha a kormány menet közben nem változtatna a terheken.

Példaként említette, hogy miután 2018-ban megváltozott a személyi jövedelemadó mértéke, Csíkszereda költségvetése 16 millió lejjel lett kevesebb. A kormány ezt azzal akarta ellensúlyozni, hogy a jövedelemadóból a helyben maradó pénzösszeget 45 százalékról 60 százalékra emelte. Igen ám, de a szociális költségeket teljes mértékben átruházta az önkormányzatoknak, míg korábban ezek 90 százalékát központi alapokból fizették.