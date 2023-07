Angyalok a parkolóban címmel jelent meg a Bagossy Brothers Company ötödik sorlemeze

Mint a szerkesztőségünknek is elküldött tájékoztatóban írják, a 2013-ban alakult gyergyószentmiklósi zenekar, eddig négy nagylemezt, egy szimfonikus koncert lemezt, egy EP-t, számtalan klipet és egyéb anyagot jelentetett meg. A csapat minden albuma többszörös aranylemez, míg a 2019-ben megjelent Veled Utazom hatszoros platina minősítést ért el, amelynél nincs Magyarországon magasabb lemezeladási fokozat, míg a 2021-es Fordul a világ album már négyszeres platinalemez. Ehhez a sorhoz csatlakozott a napokban megjelent az Angyalok A Parkolóban.

Izgatottan vártuk már, hogy az ötödik nagylemezünk is napvilágot lásson. Ezen az albumon is szerepelnek olyan dalok, melyekben kísérletezünk egy picit, viszont az első idők Bagossy-s hangzásvilágára jellemző hangszerelés is megtalálható rajta”