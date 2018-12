Angyalfia kézműves vásárból

Az idei utolsó vásáron három asztalnál lehet sajtkülönlegességeket vásárolni, s kóstolni is. A bivalytejből készült termékeket mellett meg lehet barátkozni a kecsketejből készült túróval vagy a csilipaprikával ízesített sajttal. Egyre népszerűbb a mentás méz is, kóstolás után majdnem mindenki haza is visz belőle. Helyben sült almás rétes illata vonzza a vendégeket az asztalokhoz, de a házi kencéket is legalább három asztalnál lehet szagolgatni.

Aki elmaradt az angyalfia beszerzésével, s a vásár közelében van, annak érdemes betérnie, hiszen egyedi ékszerek is vannak: fel lehet próbálni az egyre ismertebb bőrből készült nyakékek és fülbevalók, de a tűzzománc technikával készült gyűrűket és medálokat is.