AnFeed – egy Trabanttól a modern takarmánygyárig

Kolozsvári és nagyváradi útjaim során évek óta figyelem, hogy mik lehetnek azok a nagy, tojásformájú acélépítmények Nyárádtőnél. Most végre megtudtam, sőt, az üzemeltetőit is megismertem: ezek az AnFeed gabonasilói, ahol tápot állítanak elő haszonállatoknak.

Az AnFeed története egészen Székelyboósig vezethető vissza. Antalffy Zoltán alapító és cégtulajdonos az egyetem elvégzése után a saját útját kereste. Gyerekkorában megtapasztalta, hogy nagymamája jól megél 150 tyúk neveléséből, így ő is belevágott ebbe az új kalandba.

Egy Trabanttal útra keltem a volt feleségemmel és egyenesen Bákóig mentem, ahol 300 jércét vásároltam, majd megállás nélkül hazavezettem. Fogalmam sem volt, hogy mit kell velük kezdeni, csak nyomtam a gázt annak reményében, hogy mindegyikük élve hazaér. Szerencsére így is történt.

Ezzel párhuzamosan egy takarmánygyár termékeinek forgalmazásába is belefogott. A takarmányok és a szárnyasok forgalmazására jött létre az AN FEED SRL még 2003-ban.

Idővel rájöttem, hogy az alapanyagok összeömlesztésével ezt én is elő tudom állítani, sokkal olcsóbban”

– mesélte Antalffy Zoltán, innen pedig már csak egyetlen lépés volt egy kisebb takarmánygyár megépítése Lőrincfalván, majd pedig amikor a hatalmas érdeklődésnek köszönhetően kinőtték a meglévő kapacitást, a gyárat végleg átköltöztették Nyárádtőre. Közben a szárnyasfarm is az új „otthonban” kapott helyet.

„Zoltánnal már közel 10 éve ismerjük egymást, és tavaly döntöttük el, hogy közösen folytatjuk az AnFeed történetét” – vette át a szót Unger Botond ügyvezető igazgató, aki nemcsak szakmai tudásával, de lendületével is magasabb polcra szeretné helyezni a Nyárád-menti vállalkozást. A jelenleg hét takarmánybolttal, takarmánygyártással, szárnyasneveléssel és háztáji gépek eladásával is foglalkozó társaság fontos céljai között szerepel az erdélyi piacon való terjeszkedés, az AnFeed brand és közösség építése, valamint a további fejlesztések megvalósítása is.