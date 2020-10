Amit a Szent Miklós Napokról eddig tudni lehet

Gyergyószentmiklóson télen tartják a városnapokat. Idén még kérdőjeles a programsorozat • Fotó: Baricz Tamás Imola

Az biztos, hogy a 2020-as Szent Miklós Napokon nem lesznek nagyobb létszámú közönséget vonzó rendezvények, szabadtéri koncertek és hasonlók – közölte ezt a várható információt Fórika Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ vezetője. A városnapokról azonban nem akarnak teljesen lemondani, és úgy készülnek, hogy sor kerül rá, noha teljesen más formában, mint ahogyan az elmúlt években megszokottá vált.

A városünnep ezúttal is a Szent Miklós-napi búcsúhoz kötődik, e köré szervezik a kulturális és más jellegű programokat. December 4–6. között zajlik az eseménysor, amit természetesen úgy kell létrehozni, hogy a járványügyi kötelező előírásokat betartsák, de szintén korlátozó körülmény még az is, hogy december 6-án, vasárnap lesznek majd a parlamenti választások. Van több olyan hagyományos pontja a városnapoknak, amelyek nélkül szinte elképzelhetetlen az ünnep. Ilyen a Mikulás érkezése, a Kárpát-medencei Disznótoros Fesztivál és Főzőverseny, vagy a civil szervezetek, intézmények seregszemléje. Meg kell érteniük a gyergyóiaknak azt, hogy idén ezek is elmaradnak. Illetve lehet, hogy megtartják ezeket, de a szokásostól eltérő formában.

Egyelőre még csak az ötletelésnél tartanak, hogy milyen módon valósítsák meg

– közölte Fórika. Várhatóan lesznek olyan programok, amelyek a való világból a virtuális térbe költöznek, interneten, vagy televíziós közvetítés révén lesznek követhetők, de most zajlanak a felmérések a város különböző termeiben, hogy a szükséges távolságtartási szabályok mellett hány személyt fogadhatnak egy-egy eseményen.