Amint bővül a villamossági hálózat, kiosztják a telkeket Zeteváralján

Elfogadta a szabályzatot a zetelaki önkormányzat, amely alapján ingyenesen fognak telkeket kiosztani a községbeli fiataloknak Zeteváralján. A folyamatot megelőzően azonban meg kell várják, hogy az áramszolgáltató vállalat megkezdje a hálózat kiterjesztését a helyszínen. Időközben egy játszótér is épült.

Nagy Attila, Zetelaka község polgármestere lapunknak elmondta, mostanra kövezett utat építettek a helyszínen, továbbá kialakították az esővíz-elvezető rendszert, valamint az ivó- és szennyvízhálózat is készen áll.

Összesen tizennégy telket szeretne ingyenesen kiosztani a fiataloknak a zetelaki önkormányzat Zeteváralján, ahol korábban vásároltak a célnak megfelelő földterületet. A község vezetősége úgy döntött, hogy a telekátadások előtt területrendezést végeznek, valamint megoldják a közművesítést. Így ugyanis könnyebb dolguk lesz majd a kedvezményezetteknek, akik a törvények értelmében egy éven belül be kell mutassák a polgármesteri hivatalban a házuk építéséhez szükséges engedélyeket.

Ha elkezdődik a hálózatépítés, akkor jó eséllyel neki is láthatunk a területek kiosztásának, hiszen ez már biztosíték lehet arra, hogy lesz ott villany. Úgy gondolom, hogy csak szélsőséges esetben állnának le a munkálatokkal

Már játszótér is épült a telkek közelében

Azt is megtudtuk, hogy a kiosztandó területek mellett idén júliusban kiépítettek egy játszóteret, amellyel ugyancsak a majd odaköltöző fiataloknak szeretne kedvezni az önkormányzat. A játszótér egyébként a helyi közösségi projektek gyakori támogatójának, a Cetate Production vállalatnak köszönhetően épülhetett meg, amely ezúttal a játékelemek és a munkálatok árát is biztosította. A helyi önkormányzat a tervezési és néhány más adminisztratív költségeket kellett megtérítsen. A játszóteret egyébként már használják is a helybéli gyerekek.

Kik kaphatnak telket?

A novemberben elfogadott helyi határozat szerint 18 és 35 év közötti községbeli fiatalok igényelhetik a telkeket, akik házat építenének ott. Egyebek mellett fontos, hogy nem lehet a tulajdonukban olyan terület, amelyre építhetnének. Az igénylők szülei is nyilatkozatot kell tegyenek arról, hogy nincs a tulajdonukban vidéki környezeteben 5000 négyzetméternél, városi környezetben 500 négyzetméternél nagyobb telek, amely beépíthető lenne.