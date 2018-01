Amikor még mozgó könyvtárral vitték a félreeső falvakba a szellemi táplálékot

A nyolcvanas években még működött Hargita megyében bibliobusz, a könyvtár járműve „házhoz vitte” az eldugottabb településeken a szellemi táplálékot. A szakemberek szerint a mozgó könyvtárra most is szükség lenne, a községközpontoktól és a községi könyvtáraktól távol eső települések lakói örülnének a lehetőségnek.

Magyarországon több térségben működik, és egy sajtótudósítás szerint 2009-ben Kolozs megyében is munkába állt egy mozgó könyvtár, bibliobusz. Hargita megyében is volt korábban ilyen, hosszú éveken át járta előbb Csík, majd Udvarhely térségében is a falvakat.

Török Edit, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár munkatársa az évekkel ezelőtt Kocsis Mihállyal folytatott beszélgetéséből idézte fel számunkra a bibliobusz történetét. Kocsis Mihály 1963 és 1968 között volt a jelenlegi könyvtár jogelődjének igazgatója Csíkszeredában, és tevékenysége legfontosabb megvalósításának tartotta a mandátuma alatt elindított, majd a megyésítés után is sokáig működő mozgó könyvtárat.

A rendelkezésükre bocsájtott buszt saját kezűleg alakították mozgó könyvtárrá, hogy a legtávolabbi, eldugott helységeket is elérjék. Később sikerült Udvarhelyen is beindítani egy buszt. Az egész országban négy ilyen működött, ebből kettő Hargita megyében. Megadott órarend, útvonal szerint működtek, általában kéthetente tértek vissza ugyanarra a helyre

– ismertette Török Edit.

Megtudtuk, a bibliobuszok útba ejtették a Gyimes-völgyét – Bükkhavast, Hidegséget –, a Kászonok falvait, kijártak Hargitafürdőre. Szerepelt az útvonalban többek között Szentimre, Lázárfalva, Menaság, Bánkfalva, Csatószeg, Szentlélek és Mindszent, s mivel a sofőr és könyvtáros felesége homoródalmásiak voltak, az egész Homoród-mentét is hosszan bejárták.

Kocsis Mihály elmesélte, nagy népszerűségnek örvendett a mozgó könyvtár.

A csatószegiek olvasták a legtöbbet. Az iskola előtt diákok, öregek türelmetlenül várták az érkező buszt. Bánkfalván volt a leglelkesebb a könyvtáros. Mindenben segített, együttműködött

– idézte fel beszélgetésükből Török Edit. Amint a könyvtár akkori vezetője mondta, a bibliobuszok a hetvenes években voltak a legnépszerűbbek, de még a nyolcvanas években is működtek.

Szükség lenne rá



A Kájoni János Megyei Könyvtár munkatársa még elmesélte, egy csíkszentimrei származású könyvtáros osztotta meg vele, hogy gyermekkorában mekkora élmény volt számára a mozgó könyvtár, annak érkezése, hogy felszállhattak a buszba és válogathattak a könyvek között. Török Edit szerint egyes eldugottabb, a községközpontoktól távol lévő települések lakóinak olvasmánnyal való ellátására most is jó szolgálatot tenne egy bibliobusz, például Pottyondon vagy a Homoród-menti településeken minden bizonnyal örülnének egy ilyen lehetőségnek.



A megyei könyvtár vidéki könyvtárakkal foglalkozó munkatársa, Bedő Melinda egy korábbi beszélgetésünk során szintén úgy vélte, szükség lenne egy mozgó könyvtárra és mint mondta, fenntartó intézményük, a Hargita megyei önkormányzat nem is zárkózott el az ötlet elől. A közeljövőben azonban biztosan nem vág neki ismét a megye útjainak egy bibliobusz, amint ugyanis a megyei könyvtárban megtudtuk, jelenleg számos más projekten dolgoznak, és a személyzet sem lenne elegendő egy ilyen mozgó könyvtár elindításához.