Amikor hölgy dirigál a forgatás helyszínén

A programban szerepel a számos hazai és nemzetközi díjat nyert Crai nou (Új király) című film is Alina Grigore rendezésében, amelyet első alkalommal láthat a sepsiszentgyörgyi közönség. A 2023-as TIFF nagy nyertes alkotását, Dornaz Hajiha Like fish on the moon (Mint hal a Holdon) című filmjét is először vetítik Sepsiszentgyörgyön, amit online közönségtalálkozó követ a rendezővel.

A rendezőnőkkel, valamint a filmes stábok más szakembereivel és művészeivel szervezendő közönségtalálkozókat Vincze Teréz filmesztéta moderálja. A nézők Irina Margareta Nistorral is találkozhatnak, aki a romániai női filmkészítés rövid történetét mutatja be Mircea George Cornea Patimă (Szenvedély), Malvina Ursianu Serat (Estély) és Ada Pistiner Stop frame at the table című új, ugyancsak levetítendő filmjei alapján.