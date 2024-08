Amikor a zakuszka aranyat ér, és nem csak az íze miatt

Legyen krémes vagy darabkás, paszulyos vagy padlizsános – székelyesebben vinettás –, a zakuszkában aligha lehet csalódni. Az idény már elkezdődött, a piacokon gondosan elrendezve várják a vásárlókat a hozzávaló zöldségek, de a már elkészített finomságok is, befőttenként akár húsz lejt is elkérnek érte. Megnéztük, mennyibe is kerül idén egy átlagos adag zakuszka elkészítése, és egy hagyományos háromszéki recepttel is készültünk.