Amikor a mandátum egy része „elmegy a levesbe”

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Szintet lépett a székelyudvarhelyi inkubátorház és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság székelyudvarhelyi szervezete, hiszen arra kérték a székelyudvarhelyi Big Wine borkereskedés vezetőjét, Nagy Györgyöt, hogy a könyvbemutatóra hozzon el néhányat az általa forgalmazott borok közül, amelyeket az esemény végén meg is lehetett kóstolni. A könyv és az előadás tematikája meg is „követelte” az esemény végi koccintást, hiszen Ambrus Tibor és Geréb László kétszer negyven perces előadásban kertelés nélkül beszélt arról, hogy

Ambrus: hatalommal nem jár együtt tudás

„Kimondottan arról szól a [könyvbe is foglalt] munkánk, hogy az önkormányzatokat hogyan kell irányítani. Ez egy kettős, egyrészt politikai, másrészt szakmai tevékenység, a kérdés pedig az, hogy ez a kettő hogyan tud szétválni.

Az az alapelv, hogy teljesen mindegy, milyen politikai oldalhoz tartozik a polgármester, a szemetet ugyanis politikától függetlenül el kell szállítani.

Ambrus Tibor: amikor egy új polgármester belép a hatalomba, azt hiszi, hogy a tudást is megkapta hozzá Óriási probléma Székelyföld-szerte, hogy a tisztséget nyert polgármesterek többsége azt hiszi, a frissen ráruházott hatalommal együtt tudást is kapott, holott ez koránt sincs így – véli Ambrus Tibor egyetemi oktató. Megoldási javaslatokat is ismertetett. Óriási probléma Székelyföld-szerte, hogy a tisztséget nyert polgármesterek többsége azt hiszi, a frissen ráruházott hatalommal együtt tudást is kapott, holott ez koránt sincs így – véli Ambrus Tibor egyetemi oktató. Megoldási javaslatokat is ismertetett.

A beszélgetés lényege, hogy mindenkiben megfogalmazódjon, milyen elvárása van a politikusi szerepet is vállaló polgármesterekkel szemben” – kezdte köszöntőjét Ambrus Tibor társszerző, aki rögtön rá is tért a lényegre. Tapasztalata szerint – amiről nyáron a Székelyhonnak egy interjúban bőven beszélt – nagyon sok esetben a hatalmat szerző polgármesterek vagy tanácselnökök azt hiszik, a megnyert választással rögtön tudást is szereztek maguknak. „Ez azonban koránt sincs így” – nyomatékosította.