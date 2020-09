Amikor a kehely is elfogy – újragondolt ebéd a Főnix Konyhából

Kis kreativitás és a tányér tartalma garantáltan elfogy • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Sokszor csak némi kreativitás kell ahhoz, hogy egy megszokott ételt újragondolva örömet és meglepetést okozzunk szeretteinknek ebédkor” – vallja Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki rendszerint saját családja mindennapjait is igyekszik feldobni az általa kigondolt különlegességekkel.

Nyersen vagy abálva?

Manapság minden hentesüzletben vásárolhatunk sertésnyelvet, amely Székelyföldön is nagy népszerűségnek örvend – magyarázta a séf, hozzátéve, hogy itt füstölve és abálva, valamint nyersen is megtaláljuk a hozzávalót.

A nyersen megvásárolt sertésnyelvet mindenképp főzzük legalább háromnegyed órán át sós, szemes borsos, babérleveles vízben, hogy az megpuhuljon.

Másképp nem fog megfelelően megfőni a raguban. Főzés után tegyük hideg vízbe, majd késsel pucoljuk le róla a kérges, recés részeket.

Főjön a vadas ragu

Első lépésként csípős olívaolajat öntött a serpenyőbe a Karácsony, amelyben felaprózott vöröshagymát pirított meg. Következőként apróra vágott paprikát adott az ételhez, majd amint ez is megpirult, a felszeletelt paradicsom következett. A következő hozzávalói a ragunak az apróra vágott csemege uborka és a marinált gomba voltak. Utóbbit mi magunk is elkészíthetjük az általunk kedvelt gombákból, ha azt eltesszük, mint a savanyúságot. Ehhez nem kell más, mint forró, babérleveles, sós, ecetes vízben kevés ideig főzni a gombákat. A levet ezután leszűrjük és lehűtjük, majd befőttesüvegbe tesszük. Ide kell kerüljenek egyébként a gombák is, némi friss szemes bors, babérlevél és mustármag kíséretében. Persze hozzávalóként fokhagymát, lyoni hagymát is használhatunk, hiszen jó ízt adnak. Tartósítóként némi szalicilt is tegyünk a befőttesüvegekbe, mielőtt lekötnénk azokat átlátszó fóliával. Ezután meleg helyre kell tennünk dunsztolódni és használhatjuk is.