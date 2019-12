Amíg vannak becsapható emberek, addig varrógépes csalók is lesznek

Szászrégenben és Marosvásárhelyen újra megjelentek a varrógépek vásárlásáról szóló hirdetések, ezért a rendőrség arra figyelmezteti a lakókat, hogy ne dőljenek be a csalóknak.

Marosvásárhelyen a hétvégén jelentek meg a villanyoszlopokon ismét a varrógépes hirdetések • Fotó: Haáz Vince

Mint Emanuela Fărcaș, a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a Székelyhon érdeklődésére elmondta: a hétvégén több helyről jelezték, többek között Szászrégenből és Marosvásárhelyről is, hogy újra varrógépek vásárlásáról szóló hirdetések jelentek meg a villanyoszlopokon.

Egyelőre átverésről, csalásról szóló panaszunk nem érkezett, de megelőzésképp tájékoztató anyagot küldtünk ki, hogy minél többen olvassanak azokról a módszerekről, ahogy a varrógépes csalók eljárnak. Így szeretnénk megelőzni, hogy a lakók áldozatokká váljanak

– fejtette ki a szóvivő.

A rendőrség eddigi tapasztalata szerint a csalók különböző hirdetéseket ragasztanak a villanyoszlopokra, de tesznek közzé a hirdető oldalakon is, amelyben német gyűjtőként mutatkoznak be és a régi varrógépekért 70-75 ezer eurót kínálnak. „Amikor ezeket a hirdetéseket látják, többen, akiknek régi varrógépe van, azt hiszik, hogy meg tudják kötni életük nagy üzletét. A hívás nyomán megtudják, hogy vagy meg kell vásároljanak egy kisebb értékű varrógépet, az ő tulajdonukban levő gép társát, vagy be kell szerezzenek egy eredetiséget igazoló igazolást.

Mindkét esetben a csalók elmondják, hogy pontosan mit kell tenniük, kihez kell fordulniuk és mennyi pénzbe kerül nekik a varrógép társa vagy az igazoló irat. Miután a hiszékeny emberek vásárolnak még egy varrógépet vagy kiváltják az iratot, a csaló, aki 70 ezer eurót ígért nekik, soha többet nem veszi fel a telefont

– mondta el a sajtószóvivő.

A rendőrség azt ajánlja a lakosoknak, hogy ne hívják fel azokat a telefonszámokat, amelyek ezekben a hirdetésekben szerepelnek,

ne bízzanak meg azokban a személyekben, akik régi varrógépeket akarnak tőlük vásárolni és semmi esetben ne adjanak ki pénzt egy eredetiséget igazoló iratért, vagy egy másik varrógépért.

„Legyenek óvatosak, figyelmesek és ne dőljenek be a hamis hirdetéseknek” – figyelmeztet a rendőrség.

A sajtószóvivő szerint az is fontos, hogy mondjuk el ismerőseinknek, nagyszüleinknek, idősebb rokonaiknak vagy szomszédainknak is, hogy ezekkel a hirdetésekkel csalók keresik újabb áldozataikat, és figyelmeztessük őket, hogy ne tárcsázzák ezeket a telefonszámokat.

Azok a személyek, akiket becsaptak, átvertek tárcsázhatják az 112-es sürgősségi hívószámot vagy jelenthetik az esetet a legközelebbi rendőrösön.