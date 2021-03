Amíg Csíkban és Udvarhelyen évek óta terveznek, addig Gyergyószéken repülőtér épül

Várhatóan Székelyföld nagy részére kiterjedően is éreztetni fogja hatását az a gyergyóremetei magánberuházás, amelynek a részeként egy utasszállító gépek fogadására is alkalmas reptér épül a településen. A beruházó – aki elsősorban vállalati rendeltetésű repülések lebonyolítására tervezi a pályát, illetve építtet egy luxusszállodát is – célja, hogy a megújuló tejporgyár és más új fejlesztések hatékonyan működhessenek a légi forgalmi kapu megnyitása által. Ez azonban további beruházások érkezését is elősegítheti.

Gyergyóremete határában. Nem csak tervezik, hanem már csaknem készen áll a leszállópálya • Fotó: Bayer Construct

Balázs Attila, az elsősorban építőiparban érdekelt Bayer Construct cégcsoport vezetője nem titkolja azt sem, hogy 3–4 éve még nem is gondolt ezekre a beruházásokra. A történet onnan indult, hogy Barti Tihamér, a megyei tanács alelnöke megkereste és rábeszélte őt, hogy mint sikeres, Gyergyóremetéről indult, és a jégkorongot szerető vállalkozó, támogassa, karolja fel az akkor nehéz helyzetben levő gyergyószentmiklósi jégkorongcsapatot. Létrejött a Gyergyói Hoki Klub, amelynek elnöke Balázs lett, és amelynek vezetőségébe bevont számos más, Székelyföldhöz kötődő sikeres magyarországi vállalkozót is.

Alkatrészellátásra, szakemberek szállítására lesz szükség – akár Európa nyugati feléből, vagy bárhonnan –, amelyek nem várhatnak. Ugyanakkor a termékek értékesítésében, az ügyfélkör minél gyorsabb kiszolgálásában is hasznos lesz a repülőtér. Ezzel egyidejűleg azt is elmondhatom, hamarosan megépül Remetén egy prémium kategóriájú ötcsillagos luxusszálloda is, az ahhoz kapcsolódó létesítményekkel. Egy ilyen szintű szálloda létéhez elengedhetetlen egy repülőtér, ahová a vendégek gépei leszállhatnak” – foglalja össze a fejlesztésekkel kapcsolatos tudnivalókat Balázs Attila.

Az épülő kifutópálya 1100 méter hosszú (500 méternyi további gurulóúttal) és 30 méter széles. Kisebb magángépek, de ATR 42 (40–50 férőhelyes utasszállító - szerk. megj.) típusú repülők leszállására, felszállására is használható lesz – tájékoztatott minket az építtető cég vezetője, Balázs Attila, aki Magyarország egyik legsikeresebb építkezési vállalkozójaként egyben a felújítás, modernizálás alatt álló Gyergyóremetei Tejporgyár, és az ahhoz kapcsolódó egyéb vállalkozások tulajdonosa is.

Valami épül Gyergyóremete mellett, felülről úgy néz ki, mint egy repülőtér kifutópályája – hívta fel a figyelmünket egy olvasónk. Nem tűnt hihetőnek, hiszen hallottunk már a Székelyudvarhely közelébe elképzelt, de meg nem valósult reptérről, akárcsak a Csíkcsicsóba álmodott leszállópályáról. Utánajártunk, és számunkra is meghökkentő volt: Gyergyóremetén nem csak tervezik ezt, hanem már csaknem készen áll. A reptér ráadásul mindössze egy része a most zajló nagyívű fejlesztéseknek.

Felismerték, hogy a csapat működtetése akkor tud hosszú távon is kiszámíthatóan fenntartható lenni, ha a gyergyószéki gazdaság is fejlődik. Ebben az időszakban került kalapács alá a remetei tejporgyár. Egy részletes gazdasági koncepció készült ekkor, amelynek egyik lépése volt a gyár megvásárlása, a modernizálás elindítása, de ehhez kapcsolódik egy másik beruházás, egy nagy kapacitású gyümölcs- és gombaliofilizáló egység építése is.

Ezek Székelyföld piacán nem lennének életképesek, így a világpiacot célozzák meg az itt készülő prémium kategóriás termékekkel, amihez szintén szükséges a repülőtér

– mutatott rá Balázs Attila.

Kérdésünkre válaszolva leszögezte, hogy az említett fejlesztések magánberuházások, de nem titok, hogy a koncepció megvalósításában Barti Tihamér és más RMDSZ-es politikusok is segítségére vannak.

Barti: csak természetes, hogy segítjük a magánbefektetőket

„Természetes, hogy ha egy székelyföldi származású befektető itthon, a szülőföldjén indít el bármilyen új beruházást, akkor nekünk, politikusoknak mindent meg kell tennünk, hogy a magunk eszközeivel segítsük ezt” – reagált megkeresésünkre Barti Tihamér. Hozzátette: nagyon fontos cél, hogy a régióban ne csak közpénzből valósuljanak meg fejlesztések, hanem minél több magánbefektetés is érkezzen, ezért minden ilyent támogatni kell. A repülőtér megépítése további beruházások érkezését is elősegítheti – tette hozzá.

„A beruházó Balázs testvérek (Attila és László – szerk. megj.), nem sokat szoktak beszélni, ők cselekedni szeretnek, és az elmúlt időszakban nagyon sok munka folyt azért, hogy most már kézzel fogható eredményekről lehessen szólni.

Közös cél, hogy Székelyföld és ezen belül Gyergyószék gazdaságát felfelé húzzuk, és a repülőtér építése, a tejporgyár újraindítása, illetve a többi folyamatban lévő fejlesztés ilyen látható eredmények, még akkor is, ha első hallásra talán megfoghatatlannak, hihetetlennek tűnnek

– magyarázta Barti, hozzátéve, hogy amikor 2019-ben Balázs Attilának ítélték oda a megye legfontosabb elismerését, a Hargita Megyéért Díjat, azt ugyan az addigi eredményei elismeréseként kaphatta meg, de már tudott volt, hogy milyen fejlesztéseket tervez itthon, szülőfalujában. A térség gazdasági megerősítéséért kifejtett munkájának az elismerését előlegezték meg ezzel, és ami most történik ennek a visszaigazolása – mondta Barti. Megjegyezte ugyanakkor még, hogy Balázs Attila beruházásai nemcsak munkahelyeket teremtenek, nemcsak gazdasági növekedést ígérnek, de a Gyergyói Hoki Klub felkarolásával azt is bizonyítják, hogy a vállalkozó fontos közösségi feladatokat, terheket is felvállal.

Ígéretek helyett betonozás



Nagy-Küküllőt és Oltot lehetne eltorlaszolni azokkal a politikusi ünnepélyes bejelentésekkel, ígérethalmazokkal, megvalósíthatósági tanulmányokkal, SWOT-analízisekkel, stratégiákkal, facebookos élő bejelentkezésekkel, amelyekben közéleti szereplőink mind-mind azt ecsetelték, hogy valamikor majd reptér lesz Csicsó, illetve Cekend határában. Még kisebb polémia (vita) is kialakult évekkel ezelőtt, hogy kinek a terve jobb és flancosabb. Ehhez képest a semmiből jött a hír, hogy Gyergyószéken, a Maros folyó közelében nem ígéretekből fognak politikai tökét építeni, hanem kavics, cement, homok és víz keverékéből reptéri kifutót. Minden mellébeszélés nélkül. (Kozán István)