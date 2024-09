Ambrus Irén: az orvoslás egy csodálatos munka

Kitartás és alázat – talán ez a két szó jellemzi legjobban Ambrus Irén csíkszeredai infektológus főorvos szakmai pályafutását, magánéletét. Embernek maradni minden körülmények között – ezzel az útravalóval indult el a csíksomlyói szülői háztól, így nem is csoda, ha több mint negyvenéves pályafutását is ennek szellemében élte meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fertőző betegségeket kezelő osztályán.

Az egyetemen is sportoltam még három évig, a tájfutást folytattam. 1979-ben fejeztem be egyetemi tanulmányaimat, abban az időben a pálya elején volt három év gyakornokoskodás, azaz a kórház különböző osztályaira kerültünk, ahol hat-hat hónapot töltöttünk, minden hat hónapban vizsgáztunk, majd ezt a vizsgajegyet hozzáadták a hat év médiájához, és aszerint volt a kinevezés. Én Déván egy évet, Besztercén pedig két évet gyakornokoskodtam. 1982-ben, akkor szültem a második gyerekemet, a Beszterce-Naszód megyei Szászlekencére neveztek ki körzeti orvosnak, de nem jártam dolgozni, mert gyereket neveltem. 1983-ban versenyvizsgára jelentkeztem, Marosvásárhelyen volt a fertőző- és járványtan vizsga, amelyen sikerült elnyernem Temesváron egy posztot. A férjem Besztercén volt orvos, a gyermekeim a nagyszülőknél, s hogy közelebb kerüljek a családomhoz, Kolozsvárra jelentkeztem szakképzésre, aztán egy év Kolozsvár után következett egy év Marosvásárhely, majd

1989-ben kineveztek a kórház medikális igazgatójává, nem kérdezték, hogy akarom-e vagy sem, fiatal voltam, tapasztalatlan. Átmeneti időszak lett volna, de nagyon próbára tett szakemberként is, és emberileg is. Persze mindeközben végig dolgoztam az osztályon is. 1991- ben főorvos lettem, majd 1992-ben osztályvezető. Pályafutásom során különböző szakvizsgák, versenyvizsgák, konferenciák, felkészítők, továbbképzések sokasága következett, de ez beletartozik egy orvos életébe. Arany János mondása volt számomra az útmutató, „legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, / Ember lenni mindég, minden körülményben”.

– Gondolom, hogy ez az élete mottója is.

– Erre neveltek a szüleim. Édesapám öt évig volt fogságban, ez is, és a kollektivizálás is nagyon mély sebeket ejtett a családon. Gyermekként sokszor kihallgattam a felnőttek beszélgetését, megrázó dolgokat hallottam. De azt mindig elmondták, hogy az életben mindig tisztességesnek kell lenni.

– Rejtélyesnek tűnő betegségek, folyamatos kihívások egy gyorsan változó világban – talán így lehetne egyszerűsíteni egy infektológus főorvos mindennapjait. Pályafutása során feltételezem több alkalommal is szembesült újabb s újabb fertőző betegségek megjelenésével.

– Sok minden történt az évek alatt, amikor is szükség volt a helyzet pontos és helyes felismerésére. 1990-ben jelent meg például hivatalosan Romániában is a szerzett immunhiányos állapot, azaz az AIDS. Addig is volt, de mindaddig tilos volt erről beszélni, azaz már 1989 előtt voltak esetek, de hivatalosan csak utána. Nem volt eszköz, amivel védekezzünk, és ott voltak a betegek. Általában 2-3-4 éves kisgyerekeket hoztak hozzánk, jól emlékszem, az elsőt Kostancáról hozták, aztán érkeztek felnőttek is. Voltak nehéz pillanatok is.