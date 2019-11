Alter-Native: Magyarország és Románia Oscar-díjra javasolt filmjeit is vetítik Marosvásárhelyen

Gáspárik Attila művészeti vezető és Sipos Levente fesztiváligazgató • Fotó: Haáz Vince

Filmek és koncertek váltakozását kínálja idén is 27. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, amely november 6. és 10. között zajlik hagyományos helyszínén, a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A kedden nulladik nappal rajtoló fesztiválról sajtótájékoztatón adtak ízelítőt a szervezők.

Tavaly nagydíjas volt, idén Oscarra javasolták

„Elsősorban a moziélményre várjuk a nézőket: olyan körülmények között lehet a fesztiválon filmet nézni, ami egész évben nem történhet meg a térségünkben. Nálunk a filmvetítések telt házzal zajlanak, teljesen más így a filmélmény, mintha egyedül otthon, netán telefonon nézzük az alkotásokat” – magyarázta a fesztivál művészeti igazgatója, Gáspárik Attila. Hozzátette:

a közönséget olyan filmekre hívják, amelyek megnézésére év közben nincs lehetőség, nem szerepelnek a tévécsatornák kínálatában, és le internetről sem lehet letölteni.

HIRDETÉS

Természetesen a fesztivál egyik fő eleme idén is a rövidfilmek versenye, összesen 49, a világ minden tájáról érkező filmet válogatott be a versenyprogramba a zsűri – például iráni, szíriai, afrikai filmeket láthat a közönség, de természetesen román és magyar alkotásokat is. „A rövidfilmek mellett 15 hosszú filmet nézhet meg a közönség, ebből négy dokumentumfilm és 11 nagyjátékfilm, gyakorlatilag a 2018-as és 2019-as esztendő legsikeresebb román és magyar játékfilmjeit hoztuk el a fesztiválra idén is.

A kínálatban megtalálhatók lesznek mind a romániai, mind a magyarországi Oscar-díjra javasolt filmek, ezeket a szombati díjkiosztó előtt és után vetítjük

– sorolta a legfontosabb tudnivalókat Sipos Levente fesztiváligazgató. Így megnézhetik majd a filmkedvelők Tóth Barnabás Akik maradtak című filmjét, illetve Corneliu Porumboiu La Gomeráját is. Tóth Barnabás neve már csak azért is ismerősen csenghet az Alter-Native-látogatók számára, mert tavaly Susotázs című rövidfilmjével ő nyerte el a fesztivál nagydíját, most az Oscarra-jelölt alkotása tér vissza Marosvásárhelyre, jövőre pedig ő lesz a 2020-as Alter-Native zsűrijének egyik tagja.