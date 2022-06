Állattartás hőségben: hogyan gondoskodjunk kedvenceinkről nyáron?

A nyári hőségben olyan környezeti hatások érik házi kedvenceinket, amelyek veszélyesek, esetenként akár végzetesek is lehetnek. Ezért fontos, hogy időben gondoskodjunk hűtésükről, megváltozott táplálékigényükről, ugyanakkor – munkába fogott állatok esetében – az évszaknak megfelelő napirendet állítsunk nekik össze.

Kudelász Nóbel 2022. június 18., 14:562022. június 18., 14:56

A nyári hónapokban jelentősen megváltoznak a lovak igényei – jelezte rögtön a beszélgetésünk elején André Ábel, az udvarhelyszéki Csicser lovarda vezetője. Míg a szabadban megkeresik és meg is találják a számukra ilyenkor megfelelő helyet, a zárt környezetben tartott lovaknál ezt nekünk kell megteremtenünk. A mozgásigényük nyáron is megvan, ehhez lehetőséget kell nekik biztosítani: a lovardában jelenleg tartott 28 lovat korán reggel, már 6 óra körül, abrakolást követően kiengedik a szabadba legelni a déli hőségig, majd átmosás és szárítás után visszavezetik a bokszokba. Hirdetés Hirdetés Fontos az istálló folyamatos hűtése is: ezt permetező rendszerrel, vagy időnkénti locsolással, szellőztetéssel lehet megoldani. Ha szabadon tartjuk a lovat, biztosítani kell árnyékos helyet nekik, hiszen „ha nekünk 25 fok fölött kellemetlen kint lenni, akkor a lónak szintén az” – mondta André Ábel. A Csicser lovardánál naponta legalább egy alkalommal teljesen átfürösztik a lovakat, munka után pedig gondoskodnak a lábak és a farrész hűtésről – ezek a hőhatásoknak leginkább kitett testtájak. Védelem a rovarok ellen Lényegesen más nyáron a lovas edzések programja is: az órák csak a hűvösebb napszakban kezdődnek el, és figyelnek arra is, hogy a lovak egy óránál többet ne dolgozzanak egy nap. Gondot jelentenek helyenként a különböző vérszívó rovarfajták is. Vannak különféle, lovakra kifejlesztett rovarriasztóspray-k, de ezek hatása csupán néhány perc, hiszen a lovak hamar leizzadják magukról. Van, aki fokhagymát kever az abrakjukba, de ezzel vigyázni kell, hiszen májkárosító hatása lehet. A rovarok ellen légymaszkkal vagy légytakaróval védhetjük a lovunkat – sorolta a lovas szakember. Kutyatartás nyáron A kánikulát a kutyák is megszenvedik, különösen az északi vagy hegyvidéki fajták, mint például a malamut, husky, szamojéd, bernáthegyi – közölte kérdésünkre Csender Szidónia kutyatréner. A hosszú szőrű fajták esetében tévhit, hogy nyírásuk megoldja a problémát, épp ellenkezőleg, hiszen a szőrzet nagyban felelős az állat hőháztartásának biztosításáért hidegben, akárcsak melegben.

A kennelben vagy szabadban tartott kutyáknál árnyékos helyet kell kialakítani, kiemelten fontos, hogy mindig legyen friss vizük. Sokban segíti kedvenceink komfortérzetét, ha átmossuk a bundájukat.

Csender Szidónia elmondta, hogy a kertben tartott kutyák ilyenkor jellemzően beássák magukat a talajba, hiszen a frissen ásott gödör hűvös érzést biztosít számukra. Ne szidjuk meg a kutyát ezért, hiszen nem rosszat akart, inkább biztosítsunk olyan területet neki, ahol ezt károkozás nélkül, kedvére megteheti. Sok kutya szeret úszni, ha van rá lehetőségünk, ezt mindenképp biztosítsuk számukra, de túlhevült kutyát ne engedjünk vízbe ugrani, várjuk meg, amíg lehűl. Hogyan sétáltassunk? Lakásban, vagy egyéb zárt térben tartott kutyák esetében fontos az is, hogy jól válasszuk meg a sétaidőpontokat: kora reggel, késő este mindenképp lehet, de ha napközben is vinni kell, kerüljük az aszfaltos, betonozott szakaszokat, hiszen ez „égeti a talpukat, ahogy a miénket is égetné, ha mezítláb járnánk”. Autóban lehetőleg ne hagyjuk őket, még lehúzott ablakokkal se, tanácsolta a kutyatréner, hiszen a hőmérséklet bent villámgyorsan elérheti akár a 70 fokot is. Ha pedig semmilyen más lehetőségünk nincs a kutyák lehűtésére, beruházhatunk egy kis méretű, felfújható medencébe, vagy szakboltokban, online olcsón kapható speciális, úgynevezett hűsítő zselés matracba, amely akár 8-10 fokkal is csökkentheti a kutya testhőmérsékletét – tette hozzá Csender Szidónia. Miből tudjuk, hogy kutyánk túlhevült? A székelyudvarhelyi Kedvenc állatorvosi rendelőben érdeklődve dr. Ráduly Andrástól megtudtuk, a kutyáknak és a macskáknak nincsenek verejtékmirigyeik a testükön, a hőcsere a talppárnákon és szájon át történik. Ezért a hőségben gyorsan kialakulhat hipertermiás állapot, vagyis túlhevülés náluk, ami sajátos tünetekkel jár: az állat nagyon szaporán liheg, nyálkahártyája lilásra színeződik, sokkos állapotba kerülhet, tudatvesztés következhet be, akár fatális is lehet.

Ilyenkor a gazdi tud segíteni: a túlhevült állatot törölközőbe, pólóba kell bugyolálni, és alaposan átlocsolni hideg vízzel. Természetesen ezt követően a kutyát azonnal állatorvoshoz kell vinni