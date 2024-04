Állatok vesztek oda a kápolnási tűzvészben

Valószínűleg rövidzárlat miatt keletkezett tűz egy kápolnásfalusi gazdasági melléképületben, kedd hajnalban. A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a helyszínre kivonultak a székelyudvarhelyi hivatásos és a szentegyházi, valamint kápolnásfalusi önkéntes tűzoltók is. A lángok mintegy 120 négyzetméteren pusztítottak, a tűzoltók érkezésekor fennállt a veszélye, hogy továbbterjednek egy közeli házra is.

Végül kevesebb mint két óra alatt sikerült eloltani a tüzet, és kimentettek három sertést, valamint egy lovat is a lángoló épületből. A kár azonban így is jelentős: az épülettel együtt odaveszett tizenkét juh és negyven szárnyas is.