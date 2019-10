Állandósultak a medvegarázdálkodások, rengeteg terepmunkát adva a vadászoknak

Minden éjjel medvéket riasztanak valahol a vadászok, még úgy is, hogy az eseteknek csak egy részéről szereznek tudomást, mert a vidéken élők többsége már nem is kér segítséget, ha felbukkan a nagyvad. Ennyire súlyos a helyzet, és már nem bírják a kilátástalan munkát – panaszolja a Nagy-Küküllő Vadásztársaság vezetője.

• Fotó: Barabás Ákos

A vadásztársaság igazgatója, Mărmureanu-Bíró Leonard szerint a nagyvad legutóbbi székelyudvarhelyi felbukkanása már csak jelentéktelen probléma, annyi komolyabb gondot okoznak a medvék a környéken.

Székelyudvarhelyen jár a medve – figyelmeztet a Ro-Alert A székelyudvarhelyi II. Rákóczi Ferenc utcában felbukkant medvéről kaptak bejelentést a hatóságok, a vészhelyzeti felügyelőség azonnal figyelmeztető üzenetet küldött a Ro-Alert rendszeren keresztül a környéken lévőknek.

Mint mondta, a hétfő esti riasztást követően teljesen átfésülték a környéket, de nem találták meg a kétbocsos állatot. Újbóli felbukkanására viszont számítani lehet, ugyanis a II. Rákóczi Ferenc utcai helyszín egy vadcsapás közelében van, tudják jól, hogy ott jár be a medve az út túloldalán, a Nagy-Küküllő melletti kukoricásba – tette hozzá a fővadász.

Környékünkön az összes településen így élnek, de nem hívják a 112-t. Látják, megpróbálják elkergetni, így élnek az emberek, ebben a rettegésben. Elfajult a helyzet.

Ennek jele az is, hogy a társaság székhelye melletti vadászbolt legnagyobb forgalmát az úgynevezett medvesprék eladása adja, pedig a riasztónak borsos az ára, háromszáz lejbe is belekerülhet.

Mărmureanu-Bíró Leonard arról is beszámolt, hogy falun már olyan tyúkketreceket fabrikálnak az emberek, amelyekből hegyes vasak állnak ki, így próbálják védeni javaikat. Ők pedig egyik településről a másikra járnak, hogy elűzzék a garázdálkodó medvéket, még úgy is, hogy a legtöbb esetet már nem is jelentik a helybéliek a hatóságoknak.

Legutóbb Homoródkeményfalvára kellett kimenniük, ahol pénteken egy tehenet marcangolt meg a medve. A nagyvad olyan gyakori látogató ott, hogy a helybéliek már azt is tudták, hol fog érkezni, így a vadászoknak csak ki kellett várniuk ezt. Riasztólövésekkel elűzték a medvét, majd mentek tovább Székelymuzsnába, hasonló problémák miatt. „Már nem bírjuk, belefáradtunk. Én még haza se értem” – fogalmazott, megjegyezve, hogy a csendőrség munkatársai is erre panaszkodtak a hétfő esti terepmunkán. Elmondta,

pihenni csak napközben tudnak, mert állandósultak az éjjeli medvegarázdálkodások.

Ráadásul kiadásaik egyre csak nőnek, a helyszínelések miatt egyre több pénzükbe kerül az üzemanyag, de a riasztólövésekre használt sörétes töltény darabja is három lej, és az alkalmazottaknak egyre több éjszakai műszakot kell fizetniük.