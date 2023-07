Állami jövedelemkiegészítést is kaphatnak a munkába álló frissen végzett fiatalok

Enyhén nőtt a munkanélküliségi ráta Hargita megyében az elmúlt időszakban, amióta az idén középiskolát végzett fiatalok bejelentkezhetnek munkakeresőként a megyei munkaerő-elhelyező ügynökséghez. Ez egy biztonsági lehetőséget jelenthet azok számára is, akik egyetemre készülnek, ugyanis ha valamilyen okból ez meghiúsul idén, kérhetik a munkanélküli segélyt.

Tanulmányaik befejezésétől számítva hatvan napon belül jelentkezhetnek be munkakeresőként a munkaerő-elhelyező ügynökségnél a középiskolát vagy egyetemet végzett fiatalok, ellenkező esetben nem igényelhetik a munkanélküli segélyt. A bejelentkezési időszak múlt hónap elején kezdődött el a középiskolás végzősök esetében, de a jelentkezők száma csak az utóbbi időben kezdett emelkedni – tudtuk meg Jánó Edittől. A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetője az okokról elmondta,

Sok olyan idei végzős fiatal is van, aki nem jelentkezik be munkakeresőként az ügynökségnél, mert egyetemre készül. Jánó Edit szerint azonban érdemes nekik is bejelentkezniük, ugyanis ha valamilyen okból mégsem kezdik meg idén egyetemi tanulmányaikat, kaphatnak munkanélküli segélyt, tehát ez egy biztonsági lehetőséget jelenthet számukra.