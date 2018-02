Áldokumentarista előadás Gyergyóról

Homoktérképes vizualizációval mutatják be az erdélyiek hétköznapjait

Egyszerű és nagyszerű. Egy „maréknyi” színes pöttyel be lehet mutatni a napjainkat, amik, ha belegondolunk, nem is olyan változatosak – nagy általánosságban. Erre játszik rá Csala Dénes hálózatkutató, aki homoktérképes vizualizációjával percekre rabul ejt. Bármit csinál, most tartson szünetet!