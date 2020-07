Alapjaiban újul meg több gyergyószentmiklósi utca

• Fotó: Gergely Imre

Meghívó érkezik a Rózsa utcai lakókhoz: csütörtökön 18 órától Nagy Zoltán polgármester, illetve a városháza és a munkálatok szakfelügyelője ismerteti számukra az utcájukban zajló fejlesztések következő lépéseit. A gerincvezetékek már a földben vannak, az aknák is elkészültek a kapuk előtt,

most az következik, hogy a háztartások vízvezetékeit és szennyvízkifolyásait a gerincvezetékhez csatlakoztassák.

Lesznek emiatt kényelmetlenségek, ugyanis korábban több család is a szomszéd udvarból átvezetve kapta a vizet, mostantól azonban minden portán külön kell ezt kialakítani. Ezek már az utolsó lépések közé tartoznak a Rózsa utcában, mielőtt a tényleges útépítés elkezdődhetne. Amint a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Nagy Zoltán polgármester elmondta, amint az új bekötésekkel végeznek, 40 centiméter vastagságú új útalap készül, amire majd ráterítik az aszfaltot.

Gázvezetés után jön az útépítés

A Dózsa György utcában már megtörtént a háztartások régi közműhálózatról újra való rácsatlakoztatása, most a Halász utcában zajlik ez, és itt gázhálózat-építés is történik, a lakók saját befektetése révén. Itt a Rózsa utcainál is elavultabbak voltak a vezetékek, és annyira elhasználódtak, hogy a legkisebb nyomásra elrepedtek, illetve kettétörtek. Emiatt naponta kell leállítani a szolgáltatást a meghibásodások miatt, és míg a régi vezetékek kiiktatása meg nem történik, várni kell az útépítéssel.