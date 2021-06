Alapfokon a szemétszolgáltatónak kedvezett a bírósági döntés, fizethet a vásárhelyi városháza

Egyelőre 4,5 millió lejt irányoztak elő pluszban a marosvásárhelyi tanácsosok a szemétszolgáltatásra, hiszen – mint kedden a költségvetési bizottság elnökétől, Kelemen Mártontól megtudtuk – előreláthatóan ki kell fizetniük a Sylevy cégnek pár számlát, amelyek törlesztését előzőleg megtagadták. A cég a bíróságon kereste igazát, és alapfokon nyert is.

Kelemen Márton ismertette a költségvetéssel kapcsolatos döntéseket • Fotó: Rab Zoltán

Az idei első költségvetés-kiegészítésről döntöttek kedden a marosvásárhelyi tanácsosok. Az ülés előtt Kelemen Márton, a költségvetési bizottság elnöke tudatta, a városháza szakigazgatóságai 80 millió lejjel szerettek volna többet kérni különböző terveikre, de csak 39 millió lejt tudtak szétosztani közöttük. Ez a plusz összeg egyébként a többletbevételekből és a különböző kifizetési határidők eltolódásából származik.

A vártnál nagyobb összeg folyt be a város pénztárába a szemétszolgáltatási díjakból is, ebből a többletből jutott többek között a második félévi ösztöndíjakra, útjavításokra, a város elkerülőút-terveinek elkészítésére, illetve az oktatási intézmények felújítására, karbantartására is.

Kelemen Márton a Székelyhon kérdésére, hogy mekkora összeggel egészítették ki a szemétszolgáltatásra jóváhagyott összeget, és miért volt erre szükség, elmondta, a város jelenlegi szemétszolgáltatója,

a Sylevy cég bíróságon támadta meg a városvezetés azon döntését, hogy nem fizeti ki azokat a számlákat, amelyeket az utólagos ellenőrzések során túlzottnak talált.

Mint ismert, voltak olyan számlák, amelyeket első körben a városháza szakigazgatósága jogosnak ítélt meg, de utólag a városvezetés visszautasította ezek kifizetését. A visszautasítás alapja az volt, hogy a szemétszolgáltató által bejelentett és a hulladéklerakóhoz leszállított mennyiségek között jelentős eltérések voltak. Így

felmerült annak a gyanúja, hogy a cég többet számlázott, mint amennyit valóban összeszedett és elszállított.

Kelemen Márton ennek kapcsán elmondta, hogy a cég alapfokon megnyerte a pert, és a bíróság arra kötelezi a várost, hogy a kiállított számlákat fizesse ki. De

ezek a döntések még nem véglegesek.

A költségvetésbe azért foglalták bele a 4,5 millió lejt, hogy ha meglesz a jogerős döntés, és az a Sylevy javát szolgálja, akkor legyen miből törleszteni. Egyelőre nem tudni, hogy a bíróság mekkora összeg kifizetésére kötelezi a várost. Az biztos, hogy a városvezetésnek fél év alatt kell törlesztenie.