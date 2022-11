Aláírták a szerződést, 34 millió lejből készül új vízvezeték Tusnádfürdő számára

Noha még lehet számítani csőtörésekre az elkövetkező időszakban, már célegyenesben van a Tusnádfürdőt és Tusnád községet ellátó új vízvezeték építésének elkezdése. A kivitelezést tavasszal kezdi el a megbízott cég, most a topográfiai felmérések és a műszaki tervek elkészítése következik.

A csőtörések okozta visszatérő, akár több napon át tartó vízhiánytól kell mentesíteni a fürdőváros lakosságát a küszöbön álló beruházással, mert az évek óta fennálló helyzet nemcsak az ott lakókat viseli meg, hanem a turizmusra is kedvezőtlen hatással van. Az Országos Beruházási Társaság (CNI) költségén kiépített jelenlegi, 2014-ben elkészült, 15,8 kilométer hosszúságú ellátóvezeték a gyatra kivitelezés és a felhasznált anyagok elégtelen minősége miatt gyakorlatilag csődnek bizonyult, évszaktól függetlenül most is rendszeresen elszakad. Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester kérdésünkre azt mondta,