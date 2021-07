Aláírásgyűjtést kezdeményez az EMNP a marosvásárhelyi kombinát bezárásáért

• Fotó: Haáz Vince

„A Marosvásárhely határában működő vegyi kombinát évtizedek óta mérgezi és rettegésben tartja a teljes megye lakosságát. Egészségkárosító hatása megrövidített vagy végérvényesen elragadott emberéletekben mérhető.

Idő kérdése volt, hogy mikor következik be a mostani robbanáshoz hasonló baleset, és csak örülhetünk, hogy nem történt még nagyobb katasztrófa

– olvasható a Néppárt Maros megyei szervezetének közleményében.

A Néppárt továbbra is ragaszkodik korábban megfogalmazott álláspontjához, és elvárjuk, hogy a város vezetői konkrét lépéseket tegyenek a kombinát, mint időzített bomba mihamarabbi hatástalanítása érdekében.

Ugyanakkor kötelességünknek érezzük a lakosság ezzel összhangban lévő akaratának felmutatását, ezért online- és papíralapú aláírásgyűjtésbe kezdünk a vegyipari kombinát bezárásáért. Ily módon is világossá kell tegyük a döntéshozók számára, hogy Marosvásárhely és Maros megye lakói nem kívánnak egy folyamatos életveszélyt jelentő gyár szomszédságában élni

– fogalmaz a Néppárt marosvásárhelyi szervezetének elnöke a szerkesztőségünknek is elküldött közleményében, hozzátéve, hogy álláspontjukat képviselte korábban Portik Vilmos, a Néppárt egykori, marosvásárhelyi elnöke és polgármesterjelöltje is (aki jelenleg a város alpolgármesteri tisztségét tölti be).

Hozzáteszi, hogy üdvözlik Soós Zoltán polgármester népszavazási kezdeményezését, és felhívják a figyelmet arra, hogy egy ilyen véleménynyilvánító voksolásnak csak abban az esetben lehet valódi következménye, ha a helyi lakosság egy konkrét kérdésre adhat egyértelmű választ. Ennek érdekében a Néppárt a következő kérdés szavazásra bocsájtását javasolja:

Egyetért-e azzal, hogy az Azomureș vegyi kombinát Marosvásárhely teljes területén szüntesse be tevékenységét?

A Néppárt ugyanakkor azzal a határozott kéréssel fordul Tánczos Barna környezetvédelmi miniszterhez, hogy haladéktalanul rendelje el a vegyipari kombinát környezetvédelmi engedélyének felülvizsgálatát, a feltárt információkat pedig tegye elérhetővé a széles nyilvánosság számára is – zárul a közlemény.