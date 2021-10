Aktualizálták a gyergyószentmiklósi beruházások értékeit

• Fotó: Gergely Imre

A beruházások kivitelezési szerződéseit korábban kötötték meg, és az azokban szereplő értékek az akkori piaci árak szerint voltak megállapítva. Az idei évben azonban megugrottak az építőanyagárak – annak érdekében, hogy a munkálatokat folytatni lehessen, szükségessé vált az értékek kiigazítása – vezette fel a kilenc határozattervezetet Csergő Tibor polgármester. A kormány ehhez kidolgozott egy képletet, ami szerint a kivitelező cégek új árszámítást kellett készítsenek a hátralévő munkálatok építőanyag-szükségleteire vonatkozóan. Többek között a Rózsa és Építő utcát, a „teherforgalmi” utat, az ivóvíz- és csatornahálózat felújítását és a közvilágítás modernizálását is érintette ez.

Amint a tanácsosok kérdéseire adott polgármesteri válaszból kiderült, a Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) keretében zajlott beruházások esetében a város a fejlesztési minisztériumtól kérheti a most megnövelt összegek finanszírozását, azonban az uniós forrásokból, a Regionális Operatív Program (POR) keretében történő fejlesztések esetében egyelőre nem lehet tudni, hogy ki kell fedezze majd a különbözetet.

Az ülésen módosították a Hargita-Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás alapító okiratát és statútumát, annak érdekében, hogy „feltámasszák” a 2016-ban létrehozott intézményt. A cél az lenne, hogy ennek révén a megyei önkormányzat is finanszírozást nyújthasson a gyergyószentmiklósi sportlétesítmények – főként az uszoda és jégpálya – fenntartásához. Amint a polgármester közölte, felajánlják a környező községeknek is a csatlakozás lehetőségét, hogy azok is hozzájáruljanak majd a létesítmények működtetéséhez, és a korisuli, illetve úszásoktatás megszervezéséhez.