Akkreditálták a Marosvásárhelyi Református Kollégium általános iskoláját is

Az elmúlt héten jelent meg Románia Hivatalos Közlönyében, hogy a Marosvásárhelyi Református Kollégium 5-8. osztályai is megkapták az akkreditációt, itt minden évfolyamon egy osztály működik – tudtuk meg Benedek Zsolttól, az intézmény igazgatójától.

Egy oktatási intézmény akkreditálása azt jelenti, hivatalosan is elismerik, hogy alkalmas bizonyos tevékenységek meghatározott feltételek szerinti végzésére. Az akkreditálást csak egy független, a nemzetközi normák szerint minősítő intézmény, az országos akkreditáló szerv végezheti.

Akkreditálva van a kollégium óvodája, elemi osztályai, általános iskolája is most már, valamint a líceumi és posztlíceumi osztályok. Körülbelül négy év múlva érünk oda, hogy akkreditálva legyen a bölcsőde is a törvényes keretek között”