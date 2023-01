Akkor is készenlétben kell lenniük, ha nincs hó

A szokatlanul hómentes tél miatt más évekhez képest jóval kevesebb munkája van a gyergyószentmiklósi közutak hóeltakarításával megbízott Vitalissima Kft.-nek. Ezért kevesebb jövedelemre is számíthat. Ez a működésüket ugyan nem veszélyezteti, de fejlesztésekre már nem futja.

Nem túlzás azt állítani, hogy emberemlékezet óta nem volt még olyan tél Gyergyószentmiklóson, hogy ne legyen szükség a hóeke munkájára. A korábban megszokott teleken már akár októbertől rendszeresen dolgozni kellett az utak hómentesítésén. Most azonban a havazás még mindig várat magára. Gyergyószentmiklóson mindössze az elmúlt szombatra virradóra volt némi havazás, de az sem jelentős mennyiségű, nem zavarta a forgalmat, délutánra pedig el is olvadt teljesen. Így az önkormányzat erre szakosodott cége, a Vitalissima ilyen jellegű munkájára nem volt szükség. Ez azonban azt is jelenti, hogy bevétele sem származhatott ebből.

A bevételkiesést nyilván megérzi a vállalat, de a nem jelenti azt, hogy a működésében gondok lennének emiatt – tudtuk meg György István cégvezetőtől.