Akivel elsőként tetették le a fegyvert Világosnál

Leírni is borzasztó: Görgei lerakja a fegyvert, anélkül, hogy csak egyetlen sornyi megegyezést íratott vagy adatott volna magának az oroszok részéről. Elborult a hazafias érzés, sírtak a honvédek, sokan széttörték kardjaikat, a másik csoportban többen golyót röpítenek agyukba. Inkább elpusztítják magukat, mintsem, hogy hódoljanak.



Letette a fegyvert összesen 30 889 honvéd. Továbbá 1426 törzs- és főtiszt, 12 tábornok (Aulich, Görgei, Kiss Ernő, Knézics, Lahner, Leiningen, Lenkei, Nagy-Sándor, Pöltenberg, Schweidel, Török). Elvettek 144 ágyút, 7967 lovat, 60 zászlót, 28 063 ágyútöltényt, 34 500 puskatöltényt, 42 700 pisztolytöltényt, 20 395 puskát, 3235 pisztolyt, 6783 szablyát és 13 848 tölténytáskát. Ezen felül külön volt még tartaléksereg 6000 emberrel és 3 ágyúval.



Délután 4 órától késő estig tartott a fegyverek lerakása. Ekkor Rüdiger megjelent orosz tisztjeivel, s szemlét tartott a fegyvereitől megfosztott honvédség felett. Paskievits fővezér pedig így jelentette urának, a minden oroszok cárjának a rendkívüli tényt: „Magyarország felséged lábai előtt fekszik.”



Az állampénztár, amelyet Kossuth Lugoson nem vett át, szintén Haynau kezébe került. Deuschek pénzügyminiszter átadta az arany- és ezüstkészletet, ennek fejében aztán szabadságlevelet kapott, sőt később nyugdíjat is. Görgeit is hagyták menni, tábornoktársait azonban kivégezték.



Dolinay Gyula (szerk.): Petőfi és a szabadságharc (Budapest, 1901)