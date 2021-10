Akikre lesújtott ’56 ítélete

• Fotó: Veres Nándor

– kezdte az igazgató. Hozzátette, a hatalom egy néma tüntetést vagy egy gyertyagyújtást is keményen megtorolt koncepciós perek által.

Különösen az erdélyi magyarság körében találtak visszhangra a budapesti események. A társadalom egészét érintették a megmozdulások, a tizenévesektől kezdve a felnőtt lakosságon át az idősebb korosztály is képviseltette magát az októberi eseményeken. Az elnyomó rendszer ellen felemelt hang kemény retorziókat vont maga után

Első felszólalóként Dávid Gyula elmondta: tanárként érték ’56 eseményei, akit ezt követően koholt vádak alapján száműztek és hét év börtönre ítéltek a kommunista hatóságok.

A falakon belül megtaláltuk azt a kis közösséget, akivel összetartottunk. Volt olyan, aki könyv nélkül el tudta mondani a Toldit, amit mindig örömmel halgattunk végig

– mesélte az irodalomtörténész. A börtönévekre kitérve elmondta, többek között a szamosújvári és brăila-i intézeteket is megjárta. Megosztotta azt is, hogy mivel a család nem tudta éppen melyik intézetben tartják őt fogva, pénzösszegeket küldtek be neki és tudták, hogy ott van, ahonnan nem érkezett vissza a boríték. Dávid Gyulát az ominózus év november eleji, házsongárdi temetőben történt megemlékezés apropóján ítéltek el.