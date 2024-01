Akikre a síszezonban, de a hegyen eltűntek megtalálásában is számítani lehet

Több szempontból is eredményes volt az elmúlt időszak a gyergyószentmiklósi Dancurás Hegyimentő Szolgálat számára. Amellett, hogy fő feladatuk szerint a hegyeken bajba jutottakon segítettek, közel 60 kilométernyi turistautat tettek rendbe. Mindezek mellett eszközparkjuk is gazdagodott.

Hogy sok vagy kevés ez a szám, az nézőpont kérdése de ha egy embert is sikerült megmenteni, akkor már eredményes a munkánk”

– fogalmazott Tatár.

A síszezonban – így jelenleg is – a Bogdán sípályán teljesítenek szolgálatot, de ha baj történik a Bucsinon és Csomafalván található sípályákon is végzik a feladatukat. Tavaly 19 baleset volt a sípályákon, de már idén is volt újabb három.