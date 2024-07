Akiknek enyhén szólva villany folyik az ereikben

Kétszemélyes kereskedésként indult a most bemutatásra kerülő kézdivásárhelyi cég, akik az elmúlt évek során folyamatosan a tudatos és következetes építkezésben hittek. Ennek köszönhetően immár a régió jelentős, villanyszereléssel és napelem-telepítéssel foglalkozó vállalkozásává cseperedtek, közel félszáz családnak biztosítva megélhetést. Rácz Annamária kereskedelmi igazgató és Rácz Károly cégvezető szemszögéből ismerhetjük meg a következőkben a Villex Kft. történetét.

A kézdivásárhelyi Zarah Moden üzemén is a Villex által szerelt napelemek termelik az áramot

A Villex Kft. mindennapi működésébe 2010 körül kapcsolódott be Rácz Annamária közgazdász, az alapító felesége. Ami az üzleti szemléletet illeti, a kereskedelmi és gazdasági igazgató szöges ellentéte férjének: amíg Károly olykor merészen és minél gyorsabban akarja a terveit megvalósítani, addig Annamária a pénzügyi és humánerőforrás-lehetőségeket megvizsgálva dönt egy-egy kérdésben.

A Rácz házaspár. Remek partnerek nemcsak a magánéletben, de a munkában is

Így volt ez például a napelemek esetén is: először a saját házunkra szereltük fel, kitapasztaltuk ennek működését, majd ezt követően dobtuk piacra” – osztotta meg hitvallását a kézdivásárhelyi cég vezetője. A Villexnél nemcsak kiszolgálják a vásárlókat, hanem megbeszélik az igényeket, és csak ezt követően ismertetik az ajánlatot.

Több helyről is visszahallottam, hogy egy-egy kivitelezésnél azért választottak minket, mert leültünk a potenciális vásárlóval, és türelmesen megválaszoltuk minden kérdését, valamint elláttuk szaktanácsokkal, majd ezt követően adtunk személyre szabott árszámítást.

Emellett vásárlóink szerint az is mellettünk szól, hogy mindig azt adjuk, amit kérnek tőlünk, hiba esetén pedig szakszerűen és gyorsan beavatkozunk” – idézett ügyfeleik tapasztalataiból Rácz Károly. A Villex Kft. másik nagy erénye Rácz Annamária szerint a költségfegyelemben rejlik. „Folyamatosan azt vizsgáljuk, hogy melyek azok a piaci rések, amelyek gyorsan megtérülnek. Az elmúlt években szerencsére több ilyet is találtunk, így immár

A kézdivásárhelyi vállalkozás a gyorstöltők telepítésében is megbízható partner

A kézdivásárhelyi Villex Kft.-nél a vezetőpáros csakhamar rájött, hogy az alcímben szereplő két tényezőre érdemes időt, energiát és pénzt áldozni. „Így történt meg az is, hogy a villanyszerelések mellett az elmúlt években komolyan kezdtünk foglalkozni a napelemrendszerek szerelésével is. Ezzel pedig új munkahelyeket és megélhetést teremtettünk több Kovászna megyei családnak is” – magyarázta Rácz Károly alapító. A vezetői páros számos visszajelzést kapott a munkatársaktól, akik a családias légkör és a megbecsülés miatt szeretnek a Villexnél dolgozni.

– magyarázta mosolyogva Rácz Károly. A Rácz házaspár szerint ahhoz, hogy ma valaki munkába álljon az első és legfontosabb feltétel az, hogy az illető tanuljon meg kommunikálni, majd olyan szakmát válasszon, amit szeret és el is tud végezni.

Kilépni a komfortzónából

Habár a Villex Kft. ismert és elismert Kézdiszék mellett egész Kovászna, Brassó és Vrancea megyében is, a vezetői páros ennyivel nem elégszik meg. „Nagyban kell gondolkodni, és e szerint cselekedni. Éppen ezért 2016 óta Németországban is részt veszünk különböző munkálatok kivitelezésében, de rövid távú célunk az is, hogy országon belül új regionális munkapontokat nyissunk, ezzel minél nagyobb lefedettséget biztosítva” – árulta el a jövőbeni terveket az ügyvezető.