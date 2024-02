Akik a mókusokra is gondolnak Gyergyószentmiklóson

Mókusetetőket helyeztek ki a gyergyószentmiklósi Fenyő Szövetség önkéntesei a Forradalom-negyedi fákra, és az autókkal közlekedőknek is jelzik, hogy figyeljenek a közelben élő kis állatokra.

A gyergyószentmiklósi Forradalom negyedi tömbházak melletti fákat korábban is kedvelték a mókusok, és

miután pár évre eltűntek a környékről, most újra visszatelepedtek ide.

A lakók is örülnek ennek, és a Fenyő Szövetség most több módon is igyekszik segíteni, hogy jól érezzék magukat régi-új lakóhelyükön a kis rágcsálók.

Amint Musulin Péter, a szervezet vezetője megkeresésünkre válaszolva elmondta: