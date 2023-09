Aki körül mindig ezer életforma lüktet: Máté Bence

A világhírű magyar természetfotós sepsiszentgyörgyi Vértelen vadászat című kiállításának utolsó eseményének szánt szombati előadás százakat vonzott, a Vadon Egyesület pedig közkívánatra egy második előadást is megszervezett, amelyet vasárnap, 19 órától tartanak. Állatok, technika, fotózás iránt érdeklődőknek kár lenne kihagyni.

A Sepsiszentgyörgy főterébe otthonosan beilleszkedő, technikailag is lenyűgöző természetfotó-kiállítást az elmúlt hat hétben 35 ezer néző tekintette meg.

Várható volt tehát, hogy az előadásra is sokan kíváncsiak lesznek, nemcsak a sepsiszentgyörgyiek, hanem a más városokból érkezett turisták, természetszeretők és fotósok is.

Máté Bence előadóként is színes világot tárt a közönség elé

Máté Bence ajánlójában kétórás előadást ígért, amelyben önmagáról is portrét fest, illetve a szabadtéri kiállításon láthatott természetfotók készítésének titkaiba is beavatott – igaz, az előadás két és fél óra lett, de ezt senki nem bánta, senki nem távozott idejekorán, mert időnként könnyesre nevették magukat.

Ennek az útnak időnként voltak meglepő fejezetei. Máté Bence kellőképpen diszkrét képekkel illusztrálta például azt, amikor egy tehéntetemet felrobbantott, hogy a ragadozó madarak télen könnyebben hozzáférhessenek a húshoz, vagy – szintén rájuk gondolva – egy fél vadmalactetemet lógatott ki a kollégiumi ablakon; mert hol is tarthatta volna máshol télidőben? Az is izgalmas fejezet volt – főleg a szobatársaknak –amikor a talált rókabőrt betette az ágyneműtartóba, majd az abban nyugvó élősködők megkeresték az új gazdákat.

Ez még az analóg korszakban, filmre fényképezés korában történt, amikor nem lehetett ezerszámra kattintgatni, ezért ekkor muszáj volt fegyelmet gyakorolni, meggondolni, milyen perspektívából, fényviszonyok közepette kattint egyet a géppel, és ennek az attitűdnek máig hasznát veszi – vallotta be a fotós.

Első madárlesét egy nyúlketrecből építette, innen aztán nem volt megállás. A hírneve is csak nőtt,

17 évesen lett az év legjobb ifjú természetfotósa a világon, már érettségi előtt kínai természettudományos lap – is – közölte a fotóit, a lesek pedig egyre technikásabbak lettek.

Érettségi előtt már eldöntötte, hogy a fotózásból fog megélni. Ez nem volt egy kipárnázott út, csak a szenvedély tüze segített „megszárítani” az esős évszak sarát a Costa Rica-i dzsungelben, ahol többek között a kiállításon is látott hangyákat fényképezte. Ezután láthattuk Brazíliában kajmánokat és színes papagájokat fényképezve, majd azt is, hogy hogyan csalogatta a lencse elé a pelikánokat Görögországban, az afrikai madarakat és vadállatokat Kenyában, amihez etológiából is tovább kellett képeznie magát. (Az etológia a biológiának az állatok viselkedésével foglalkozó ága.)

Mielőtt még azonban a távoli tájak kalandjait részletezte volna, Máté Bence elmondta, hogy milyen az ő alföldi tanyája, amelyen saját kezűleg újított fel: