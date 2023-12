Aki kíváncsi a leendő férje kilétére, ma több módszer közül is választhat

Az 1582-es Gergely-naptár életbe lépése előtt Luca napja, azaz december 13-a számított az év legrövidebb napjának, ami eleve fordulónapként kínálta magát sok tekintetben. A legrövidebb nap ugyanakkor a leghosszabb éjszakát is jelenti, ami ugyebár kedvez a gonosz szellemeknek, boszorkányoknak, és ez hagyományainkban is megmutatkozik. Az viszont rejtély, hogy a hitéért mártírhalált szenvedett és a 6. századi Rómában már szentként tisztelt szicíliai szűzhöz, Jézus menyasszonyához miként társultak az idők folyamán ilyen fura aspektusok.

Erre a látszólagos ellentmondásra a néprajzosok többféle magyarázattal szolgálnak, annyit azonban már Bálint Sándor is megállapított, hogy hiedelemvilága csak részben hozható kapcsolatba az ókeresztény szűz alakjával és legendájával. Talán valamilyen, a női munkát ellenőrző, a szaporodást pártfogoló anyaistennő vagy ősi hiedelemvilágunk ártó-rontó Luca asszonya mosódhatott össze vele, amiből kifolyólag aztán

régen ezt a nevet nem is igen adták leánygyermeknek, különösen falun nem; úgy tartották, szeles, házsártos, rossz természetű asszony lenne belőle.

Pedig a Lúcia a fényességet jelentő lux szóból származik, ezért a középkorban a vakok és szemfájósok védőszentjének tekintették, de ugyanígy a bűnbánó utcanők, a földművesek és a különféle kézművesek, továbbá a hegyes szárszámmal dolgozók – varrónők, párnakészítők, nyergesek – is hozzá imádkoztak, temetők, temetőkápolnák patrónusának választották. A legkedveltebb szentek közé sorolták, legendája írókat, költőket, festőket ihletett meg, például Dantét is az Isteni színjáték írása közben. Ezek után az ember hosszasan elgondolkodik azon, hogy a mi Janus Pannoniusunk római katolikus pap, sőt pécsi püspök létére hogyhogy nem ódzkodott papírra vetni a Lúciához címzett pajzán epigrammáit! A jeles humanista költő mentségére szolgáljon, hogy megnevezett szeretői között Laelia, Szilvia, Orsolya és Libera is szerepel…

„Ha Luca szorítja, Tamás tágítja”

No, de térjünk vissza a téli napfordulóhoz, ameddig – legalábbis a klézsei magyarok megfogalmazásában – „örökké kurtulnak a napok, akkor tér meg a Nap, Szent Luca napján”. A Maros megyei Pipén arról voltak meggyőződve, hogy ekkor megszűnnek az emberben a hosszas betegségek.