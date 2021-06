Aki beadatja az oltást, azt elviszik egy körre a versenypályán

Névtelenül és őszintén: már a tanulók is kiértékelhetik tanáraik munkáját

Ezentúl a diákok is kiértékelhetik tanáraik munkáját, az erre vonatkozó miniszteri rendelet megjelent a Hivatalos Közlönyben, így szerdától már életbe is lépett. Ezzel a tanulóknak is megadják az esélyt, hogy pontozzák oktatóik munkáját 16 témában egy 1-től 5-ig terjedő skálán.