Akár egy megfázásra szedett gyógyszer is pozitív eredményt hozhat egy közúti drogteszten

Elvileg egy vétlen sofőr is belesodródhat egy kivizsgálásba, ha bizonyos gyógyszereket nem kellő körültekintéssel szed: némelyik pozitív eredményt hozhat egy drogteszten. Noha frissítették ezeknek a listáját, a probléma megoldása nem ilyen egyszerű.

2024. október 21.

Az elmúlt hónapokban többször is bekerült a híradásokba és a közbeszédbe is a közúti ellenőrzések során alkalmazott drogtesztek témája, azok ugyanis bizonyos gyógyszerhatóanyagokra is fals pozitív eredményt adhatnak. Új szabályozások is megjelentek ezzel kapcsolatban az utóbbi időszakban, ezek közül a legfrissebb az egészségügyi minisztérium rendelete, amellyel a szaktárca frissíti azoknak a gyógyszereknek a listáját, amelyek befolyásolhatják a vezetési képességeket, mert narkotikumokat és pszichotróp anyagokat tartalmaznak.

Ezek azok a készítmények, amelyeknek a használata pozitív drogteszteredményt adhat,

így ha valaki ilyeneket szed, érdemes a receptet is magánál tartania.

Hosszú az érintett gyógyszerek listája A rendelet néhány napja jelent meg a Hivatalos Közlönyben, és a következő gyógyszerek szerepelnek rajta: Dolnada, Spravato, Fentanil, Lunaldin, Pecfent, Tabfyl, Calypsol, Ketamin, Lisdexamfetamin, Lefisyo, Metadon, Metadon, Methasan, Misyo, Sintalgon, Concerta, Morfin, Sevredol, Vendal Retard, Dropizol, Oxykodon, Oxidolor, Mialgin, Remifentanil Kabi, Sofentil, Dolten, Alprazolám, Frontin, Praxolez, Xanax, Bromazepam, Sixmo, Suboxone, Zubsolv, Frisium, Rivotril, Kodein-foszfát, Brufen Plus, Paradoren, Ultracod, Extraveral, DHC Continus, Diazepam, Fenobarbital, Luminal, Victan, Anxiar, Temelor, Medazepam, Buccolam, Midazolám, Nitrazepam, Edluar, Stilnox, Zadobra, Zolpidem, Zolsana, Tramadol-hidroklorid, Mabron, Mabron Retard, Tramacalm, Tramadol, Tramag, Tramal Retard, Skudexa, Doreta, Tramadol/Paracetamol, Zeldiar, Gerodom, Imovane, Sonlax. Hirdetés Csak óvatosan a fájdalom-, de még a köhögéscsillapítókkal is A fals pozitív drogteszt-eredmények kérdésének a megoldása azonban közel sem ilyen egyszerű. Számos tényező felmerülhet ugyanis, amely még azokat a sofőröket is hasonló helyzetbe sodorhatja, akik tudatában vannak annak, hogy gyógyszerük hatóanyaga miatt körültekintően kell szedjék a készítményt – derül ki a lapunknak nyilatkozó szakértők által elmondottakból.

Elsősorban a központi idegrendszerre ható gyógyszereket érdemes körültekintően szedni,

kevert hatóanyagú gyulladáscsökkentőket, fájdalomcsillapítókat, egyes altatókat, de még egy köhögéscsillapítót is, ha az kodeint tartalmaz – mondta megkeresésünkre Székely Pál, a Hargita Megyei Gyógyszerészkamara elnöke.

Széles ezeknek a készítményeknek a skálája és azért is nehéz felsorolni az érintett gyógyszerkategóriákat, mert számos összetett gyógyszer van, amelyeknek csak az egyik hatóanyaga eredményezhet fals pozitív eredményt. Mindenképpen az a fontos – mondta általános jótanácsként –, hogy

amikor valaki kiváltja a gyógyszerét a patikában, kérdezze meg a gyógyszerészt arról, hogy mire kell figyeljen a készítmény szedésekor.

A gyógyszerészek ezt amúgy is el kell mondják, de minden gyógyszernek hosszú a mellékhatás-listája, mindet nem is szokták elsorolni, csak a fontosabbakat, és ha hosszú sor van éppen a patikában, lehet, hogy éppen az ilyen jellegű mellékhatásra nem térnek ki, ezért ajánlott rákérdezni – tanácsolta a megyei gyógyszerészkamara elnöke. Ugyanezt érdemes megtenni a receptet felíró orvosnál is. Csakhogy, amint azt Székely Pál kérdésünkre elmondta,

vannak olyan, nem receptköteles gyógyszerek is, amelyek fals pozitív eredményt adhatnak egy drogteszten,

így előfordulhat, hogy senki nem hívja fel a gyógyszert szedő figyelmét erre.

„Idén szigorítottak a törvényeken, és azokat a pszichotróp szereket, amelyek ebből a szempontból problémásabbak voltak, szigorúan recepthez kötötték. Volt, amit szabadon meg lehetett venni és most már nem lehet, de még mindig vannak olyanok, amiket meg lehet, így előfordulhat, hogy valaki vétlenül pozitív teszteredményt produkál” – hangsúlyozta, azt tanácsolva az érintetteknek, hogy a szabadon megvásárolható gyógyszerek esetében is kérdezzenek rá a patikusnál ezekre a hatásokra. „Az egyéni küszöbök nagyon eltérőek” A helyzetet tovább bonyolítja az, hogy egyénenként is nagyon eltérő lehet a gyógyszerek hatása, illetve lebomlási ideje is – erre már Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője hívta fel a figyelmet.

Egyénenként meglepően változatos hatásprofilja lehet egy gyógyszernek, főleg az idegrendszerre ható készítményeknek, de még a fájdalomcsillapítóknak is. Van, akinél egy tabletta teljesen megszünteti a fájdalmat, egy másik ember pedig hiába szedi, mert nem hat. És ugyanez a helyzet az altatókkal is. Az egyéni küszöbök nagyon eltérőek”

– fogalmazott. Ugyanilyen fontos tényező az is – ami szintén nagyon eltérő lehet egyénenként –, hogy a készítmény milyen gyorsan bomlik le az illető szervezetében.

„A máj és a vese az a két szerv, ami a legtöbb gyógyszert semlegesíti, illetve üríti a melléktermékét, de ezek az enzimekhez és sejtmetabolizmushoz köthető folyamatok még egészséges emberek között is nagyon eltérőek lehetnek. Akkor pedig még inkább, ha még beteg is a gyógyszert szedő. Ha például valamilyen májkárosodás vagy vesefunkció-szűkület áll fenn nála – ami azt jelenti, hogy a hatóanyag koncentrálódik a vérben, mert a szervezet nem tudja elég gyorsan üríteni, és az egyik gyógyszeradag úgymond utoléri a másikat –, ez is nagyon befolyásolhatja az egyéni hatás- és mellékhatásprofilt” – magyarázta. Így tehát

a gyógyszerhatóanyag, amely egy közúti ellenőrzés során alkalmazott drogteszten akár fals pozitív eredményt is adhat, egy veseproblémás sofőr vérében akár kétszerannyi ideig is jelen lehet, mint egy egészséges ember vérében, aki beveszi ugyanazt a gyógyszert.

Tar Gyöngyi elmondta egyébként azt is, hogy minden orvosnak ismernie kell annak a gyógyszernek a mellékhatás-profilját, amelyet felír a páciensnek, sőt, a különböző gyógyszer-kombinációk együttes hatását is, és a beteget kötelezően tájékoztatniuk kell a gyógyszer szedésével kapcsolatos tudnivalókról. Konyakmeggyes csoki, szőlő, ablakmosó Amint azt a rendőrségi hírekből is tudjuk, Hargita megyében inkább az alkoholtesztek szoktak pozitív eredményt adni, semmint a drogtesztek, egy-egy közúti vagy baleset utáni ellenőrzés alkalmával. Fals pozitív eredményt azonban az alkoholteszt, azaz a szonda is adhat.

Tud olyan esetről, hogy alkoholos ablakmosó folyadék használata után 0,01-es értéket produkált egy megszondáztatott autóvezető – számolt be egy esetről Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója. Olyan eseteknél is voltak, folytatta, ahol a sofőrök azt mondták, alkoholos csokit, vagy szőlőt ettek, és az miatt mutathatott pozitív eredményt az alkoholszonda.

Ha nagyobb mennyiséget esznek ezekből, vagy belélegzik az alkoholos ablakmosó folyadék kipárolgását, az adhat pozitív eredményt egy alkoholszondás mérésen, de a vérvétel eredménye ilyenkor is jó, azaz negatív lesz

– magyarázta, hozzáfűzve, hogy azok, akik ilyen helyzetbe kerülnek, azaz valóban nem fogyasztottak alkoholt, kérhetik a vérvételt a tisztázás érdekében. 72 órára ugorhat a jogsi, még egy fals pozitív eredmény esetén is A drog kimutatásra irányuló, a Drager5000 nevű készülékkel végzett gyorstesztek pozitív eredményével kapcsolatos félreértések tisztázása érdekében egyébként a rendőrség még júliusban kiadott egy közleményt, amelynek értelmében egy ilyen pozitív gyorsteszt-eredmény még nem vezet automatikusan büntetőeljárás megindításához.

Borboly Csaba tanácselnök is kipróbálta a Drager5000 nevű készülékkel végzett gyorstesztet. Negatívat mutatott a készülék

Ilyen helyzetben előzetes jelentést készítenek, (ez egy rendőrségi jelentés, nem pedig bűnügyi dosszié), amely 72 órán keresztül a rendőrőrsön marad, és ezalatt meg kell érkezzen az igazságügyi orvosszakértői intézménytől a biológiai minták laboreredménye.

Csak a laboratórium által megerősített pozitív eredmény vezet büntetőeljáráshoz.