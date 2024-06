Akár a választás napján is lecseréltetheti lejárt személyi igazolványát

Több százan igényelnek az utolsó percben személyazonossági igazolványt, hogy szavazhassanak – legalábbis így történt az előző választásokkor a székelyföldi megyékben. A voksolásra való tekintettel a csíkszeredai, székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi és a vidéki lakosság-nyilvántartó irodák ezen a hétvégén szombaton és vasárnap is működnek.

Codruța Sava, a megyei lakosság-nyilvántartó iroda vezetője elmondta, hogy a helyhatósági és európai parlamenti választásokra való tekintettel szombaton és vasárnap is nyitva tartanak, az alábbi program szerint:

Maros megyében a megyeszékhelyi lakosság-nyilvántartó iroda mellett kirendeltségek működnek a nagyobb városokban: Segesváron, Dicsőszentmártonban, Szászrégenben, Marosludason, Szovátán, de Radnóton, Nyárádszeredában, Erdőszentgyörgyön, Nyárádtőn, Szásznádason, Nagysármáson, Ákosfalván, Dédán, Hodákon, Mezőrücsön és Libánfalván is.

Jelenleg Maros megyében 21 500 olyan személy van, akinek – a nyilvántartás szerint – lejárt a személyazonossági igazolványa. Az érintettek csaknem 70 százaléka lakhelyet váltott, külföldre költözött, de vannak olyan esetek is, amikor külföldön elhunyt, de elhalálozását nem jelentették be az országban.

Codruța Savától megtudtuk, hogy a 2016-os helyhatósági választásokon 1138 személyi igazolványt bocsátottak ki egy hétvége alatt, míg négy évvel ezelőtt 803-at. A legutóbbi államelnök-választáskor Maros megyében 700 iratot készítettek el sürgősségi eljárással, míg a 2019-es európai parlamenti választás alkalmával 813-at.

Csíkszeredában is adott a lehetőség

Csíkszeredában is megteremtik a lehetőséget, hogy az állampolgárok június 9-én élhessenek a szavazati jogukkal. Ennek érdekében bővített nyitvatartás szerint – hétvégén is – dolgoznak a Hargitai megyeszékhelyen is: június 8-án 8 és16 óra között, a szavazás napján pedig 7 és 22 óra között fogadják a körzetükhöz tartozó, személyi igazolványért folyamodó ügyfeleket.

A szükséges papírokról

Akik élnek a lehetőséggel, a következő iratokkal kereshetik fel a közszolgálatot a csíkszeredai városháza Mihail Sadoveanu utca 4. szám alatt található ügyfélközpontjában :