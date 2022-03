Akadozik a marosvásárhelyi nagycsaládos kártya használata?

Az egyik hely, ahol féláron kell jegyet, bérletet biztosítani a nagycsaládos kártyával rendelkezőknek, az a városi uszoda. Ennek igazgatója, Harai István a Székelyhonnak elmondta, hogy már voltak olyan családok, akik féláron váltottak jegyet az uszodába, mert volt nagycsaládos kártyájuk. Az illetékes arról is beszélt, hogy volt már nézeteltérés amiatt, hogy a sportolóknak biztosított béreltre kértek nagycsaládos kedvezményt. Holott a sportolók eleve kedvezményes áron válthatnak jegyet, bérletet, és arra már nem tudnak nagycsaládos kedvezményt is adni. Az érintetteknek választania kell, hogy a sportolói vagy a nagycsaládos kedvezményt akarja,

A másik hely, ahova kevesebb pénzért léphetnek be a nagycsaládok, az a marosvásárhelyi állatkert. Itt, mint Kopacz András aligazgató elmondta, már a jegypénztárnál, de a honlapon is külön fel van tüntetve, hogy a nagycsaládosok számára mennyibe kerül a belépő. Mint emlékeztetett, eddig is volt és megmaradt továbbra is a családi belépő, amellyel két felnőtt és kettő vagy több gyerek látogathatja az állatkertet olcsóbban. Ebben az esetben a két gyermekes családok 45 lejt kell fizessenek, a 3–5 gyerekesek 50 lejt. Ettől függetlenül a nagycsaládos kártyával rendelkezőnek biztosított a kedvezmény: ez esetében a felnőttek 10 lejért, a gyerekek és nyugdíjasok 2,5 lejért, míg az egyetemisták 5 lejért látogathatják az állatkertet. Az egész árú jegy felnőttek esetében 20 lej, gyerekek és nyugdíjasok esetében 5 lej, egyetemistáknak 10 lej.

Kevés helyen használható

A félárú jegyek és bérletek érvényesek lesznek majd a Víkendtelepen is, ha elkezdődik az idény. Remélhetőleg már nyitáskor tudni fogják az illetékesek, hogy kinek és milyen kedvezményt kell biztosítsanak. Marosvásárhelyen minden diák ingyenesen utazhat a tömegközlekedési eszközökön iskolaidőben. A nyári vakációban azonban nem érvényesek az ingyenes bérletek, így akkora lehet kiváltani majd a nagycsaládos kártyával az ingyenes diákbérleteket azoknak, akik ezt hasznosnak tartják. Mivel a város tulajdonában levő Művész mozi nem üzemel és a Nyári Színházban sincsenek rendezvények, a nagycsaládos kártyák használata kimerül a fent felsorolt lehetőségekben. Marosvásárhelyen március közepéig 205 személy, azaz 65 család kapta meg a nagycsaládos kártyát.