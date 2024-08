Akadályozza az útfelújítást a hiányzó közművesítés  

Csíkszentgyörgy viszont ezen a téren rosszul áll.

A község, számos más településsel együtt évek óta várja, hogy elkezdődjön a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató vállalat európai uniós támogatású nagyberuházása, amelynek részeként Csíkszentgyörgyön is korszerű víz- és szennyvízhálózat épülhet. Ennek késlekedése az útfelújítást is bizonytalanná teszi. Réti Zsófia polgármester szerint jelenleg is egyeztetések zajlanak a Harvízzel, keresik a megoldást annak érdekében, hogy fektessék le a víz- és szennyvízhálózat vezetékeit azokban az utcákban, amelyek korszerűsítését szeretnék elvégezni.