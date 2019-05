Tavaly a városközpontban szerveztek közös programokat mozgássérülteknek és egészségeseknek • Fotó: Gergely Imre

Akadálymentesítésre a léleknek is szüksége van – idézi a Caritas Szociális Ágazatának Esély Programját Pupák Zsuzsa vezető. Ennek a szellemiségében szervezik meg a szombati sétát, amelynek lényege, hogy a mozgássérült gyermekek közösségben legyenek, és az ép egészséges emberek is láthassák, mire is képesek a náluk kevésbé szerencsések. Ha nem is szaladva, hanem sétálva, járókelettel vagy éppen kerekesszékben ülve is szívvel-lélekkel tudnak részesei lenni a programnak.

Ebben segítik őket a Caritas önkéntesei, de várhatóan azok is, akik hozzájuk csatlakoznak. A sétára a reggel 9 órától várják a gyergyóiakat a Márton Áron Szociális Központ udvarán (Márton Áron u. 22. szám, a Fogarasy Mihály-iskolával szemben), és 10 órakor indulnak gyalogosan a Csiky-kertbe, ahol játékok, falatozás, vidám kikapcsolódás a program. Nem ez lesz az első ilyen jellegű rendezvény, tavaly a városközpontban szerveztek közös programokat mozgássérülteknek és egészségeseknek. Azon mintegy nyolcvanan vettek részt, most legalább száz résztvevőre számítanak.