Akad még valaki, aki puska nélkül be mer menni az erdőbe?

Egyre kevesebben merészkednek az erdőbe az elszaporodott medvepopuláció miatt, a nagyvadaktól a gombászok, a gyümölcsszedők és a terepfutók is tartanak. Szerintük az egyetlen hatékony védekezés a zajkeltés, valamint az, hogy csoportosan lépnek be a fák közé. Persze a biztonság kedvéért mindig tudatják szeretteikkel, hogy hová mennek.

Egyre kevesebben mernek gombászni az erdőben. Akik be is vállalják, zajt keltve, csoportosan mennek. Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

„Ahhoz képest, hogy régen mennyi emberrel lehetett találkozni az erdőben, most a medvéktől tartva szinte senki nem jár oda.

A legtöbb helyen gomba bőven van, de lassan csak mi tudjuk leszedni puskával a hátunkon”

– vázolta a helyzetet lapunknak Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója. Ő nagyon borúsan látja a helyzetet, szerinte ugyanis a medvekérdés a turizmusra is negatív hatással van, hiszen a nagyvadak elrettentik a kirándulókat, túrázókat. Hozzátette, a helyzet folyamatosan romlani fog, ha központilag nem orvosolják a gondokat.

Nem találni gombászokat

Bodrogi György, a zetelaki gyümölcsfeldolgozó vezetője rámutatott, kétszeresen is szerencsétlennek mondható az idei év, hiszen nemcsak a medve sok a környékükön, de gomba is kevés termett. „Jelenleg harcolunk a gombáért a konkurenciával. Vargánya nem lett, rókagomba pedig kevés. Az a legrosszabb, hogy

lassan embert sem találunk, aki azt a keveset is leszedné. Több gombász külföldre ment dolgozni, a medvéktől pedig mindenki tart”

– magyarázta. Mint mondta, aki el is mer menni az erdőbe gombászni, az „nagy ricsajt csap, s cirkusszal vonul végig, mert fél a medvéktől.” Gyümölcsszedésről egyébként még nem lehet beszélni, hiszen a tavaszi és nyár eleji esőzések miatt eltolódott a beérés. Annyit azonban már most is látni, hogy nem lesz nagy termés.

Gyakori látvány a medve

Noha eddig főleg a juhászkutyák jelentettek gondot a terepfutóknak, most már egyre nagyobb problémát okoznak az elszaporodó medvék is – közölte Ilyés Sándor Lóránd, a székelyudvarhelyi Feel Good Sportegyesület vezetője.

Nem telik el úgy hét, hogy valaki a csapatunkból ne látna medvét terepfutás közben. Azt tapasztaljuk, hogy lassan csak idő kérdése egy veszélyes találkozás

– magyarázta. Meglátása szerint továbbra sem mondanak le a terepfutásról azok, akik régóta űzik ezt a sportot, azonban újak már kevesebben csatlakoznak hozzájuk, hiszen a medvéktől és a kutyáktól is tartanak. „Megvannak az útvonalaink és tudjuk, hogy nagyjából hol találkozhatunk a nagyvadakkal. Igyekszünk csoportosan futni, de ha egyedül vagyunk, akkor az a minimum, hogy folyamatos zajt csapunk. Általában fütyülünk, kurjongatunk, vagy vannak, akik úgynevezett futócsengőt használnak. Főleg az erdős, bokrosabb részeken kell erre odafigyelni” – magyarázta Ilyés, hozzátéve, hogy az sem árt, ha ilyenkor medvesprayt visz magával az ember.

HIRDETÉS

Az is alapvető, hogy tájékoztatják barátaikat, szeretteiket arról, hogy merre indulnak el futni, túrázni.

Vannak olyanok is, akik okosóráikon beállították, hogy szeretteik interneten élőben követhessék, merre járnak.

„Persze erre egy kevésbé aggódó hozzátartozót kérjünk meg, mert előfordulhat, hogy megszakad az összeköttetés egy-egy helyen vagy éppen megállunk 5–10 percet pihenni, ilyenkor pedig könnyen a frászt hozhatjuk valakire” – jegyezte meg Ilyés.