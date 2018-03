Ahová a fehérnépeket nem hívják

Nemhogy engedni, egyenesen küldeni kellene a fiúkat, legényeket, férfiakat és aggastyánokat az I. Erdélyi Legényes Találkozóra, melynek szervezői azt ígérik, hogy táncról és férfias hitelességről lesz ott szó, sőt gyakorlati ízelítő is. A fehérnépeket erre nem hívják, őket csak a gálára és táncházba várják.

Felcsíki legények egykoron. Férfias tartásuk titkát kutatják a maiak. Archív • Fotó: Sándor Csaba gyűjteménye

„A tánc mindig arról szólt, ami a legfontosabb: a legény karján hordozza a leányt. A páros táncok lényege, hogy a férfi nem kiszolgáltatott és kiszolgál, hanem abban jár, hogy a hölgynek kellemes meglepetéseket szerezzen, és ezáltal abszolút pozitív életérzéseket hozzon. És ezt az egyszerű ember egyetemi végzettség nélkül meg tudta csinálni. Mert nagy volt a lelke” – nyilatkozta Sándor Csaba néptáncoktató. Páros tánchoz tehát nagylelkű férfi kell,

a lelket előcsalogatni pedig úgy tűnik, a legényes tánc a legalkalmasabb.

Az is olyan formában, hogy a tánc mellett férfiasságból is mintát kapnak a résztvevők hiteles emberek által. Az április 13–15. között sorra kerülő I. Erdélyi Legényes Találkozó helyszíne Csíkszenttamás, meghívottja pedig minden férfi, korhatár nélkül.

Szórakozási és fejlődési lehetőség – ezt ígéri a meghívóban Sándor Csaba szakmai felelős és András Loránd programkoordinátor. A rendezvény fővédnöke Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója. Lapcsaládunk kérdésére Bedő a következőképp fogalmazott.

„Nagyon örülök, hogy egyre többeknek válik világossá, a férfivá váláshoz erős belső egyéni szándék szükséges. A férfi felelősségvállalás megerősítése csakis a férfivá válás útján keresztül valósítható meg. A 21. században is! Mivel ma az élet a favágás, lópatkolás, a mindennapos nehéz fizikai munka és egyéb természetes kihívások által nem kényszeríti semmire a fiúkat, az ehhez szükséges belső erő megszerzése kizárólag tudatos, végiggondoltan tervezett úton érhető el ezt hitelesen megjelenítő és megkövetelő férfiak és a férfivá válni szándékozó fiúk egymásra hatása által. A misszióm arról szól, hogy felkeltsem a vágyat erre a munkára. Hogy egyre többen tapasztalják meg a felelősségvállalás, a férfivá válás felemelő hozadékát. Ezért külön öröm, ha a hagyományőrző közösségek is felismerik ennek jelentőségét. Amikor fiatal férfiak jönnek rá, hogy kezükbe kell venni az életük irányítását. Az Erdélyi Legényes Találkozó fiatal férfiak általi életre keltése ilyen kezdeményezés. Ezt minden tudásommal, erőmmel támogatom fővédnökként is.

Szolgálatot vállalni képes erős emberek közösségét építjük saját magunk, a nők és a jövő generációk érdekében.”

A háromnapos rendezvény során lehetőség nyílik felcsíki legényes táncok tanulására – oktatók: Sándor Csaba Lajos, Udvari Róbert –, illetve a férfi szerepkörről és jellemről való elmélkedésre, ugyanis a szervezők szerint „ a 21. század egyik nagy változása, hogy a férfi szerep egyre inkább átalakul, aminek hatása nemcsak a családokban, kapcsolatokban, ezáltal a társadalom egészében, hanem a táncban is szemmel látható és érezhető”.