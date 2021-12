Ahol nem nulláról, hanem mínusz egyről kell indulni a vállalkozásfejlesztéssel

Számos ismeret hiányzik ahhoz, hogy a gyergyói fiatalok többsége vállalkozást tudjon indítani. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Szomorú a helyzet Gyergyóban a fiatalok körében a vállalkozási kedv terén – ezt a következtetést vonta le Barabás Csaba, az Arbor Vállalkozások Szövetsége vezetője. Az elmúlt hetekben számos középiskolással és főiskolás fiatallal beszélt, és azt tapasztalta, hogy a korosztályhoz tartozók jelentős része

szinte semmit sem tud arról, hogy miről is szól egy cég, és hogy miként is lehetne vállalkozást indítani.

Vannak, akiknek még az sem tiszta, hogy mi a különbség a számla és a nyugta között. Ötleteik még lennének de nem tudják, merre induljanak, hogy azokat megvalósítsák.

Az Arbor vezetője egy fiatal vállalkozásokat segítő programon gondolkodva állt szóba a fiatalokkal, és ők mondták ki, hogy:

itt nem nulláról, hanem mínusz egyről kell elindulni.

Mit javasolnak?

A programtervezeten jelenleg dolgoznak, és ezt fogják előterjeszteni a város és a megye vezetői elé, és remélik, a javaslataikból lesz ami támogatásra talál. Barabás szeretné például,

ha a középiskolákban fakultatív órákon szereznének alapismereteket ilyen téren a diákok, ami közelebb vinné őket ahhoz, hogy belevágjanak egy saját vállalkozásba.

Ugyanis a beszélgetések során azt is tapasztalta, hogy ők mintha idegenkednének a vállalkozás fogalmától, mintha az valami rossz dolog lenne. „Ez azért is elgondolkodtató, mert a gazdasági élet fenntartásához nem csak alkalmazottakra lenne szükség, hanem olyanokra is, akik munkahelyeket teremtenek” – mutatott rá.

Az Arbor továbbra is biztosítja az ingyenes pályázati tanácsadást, így akinek lenne elképzelése, egy ötlete, amire vállalkozást lehetne alapozni, arra segítenek megtalálni a pályázati lehetőséget. Ugyanakkor

egy mentorprogramon is gondolkodnak, ahol tapasztalt cégvezetők karolnák fel az életképes elképzeléssel érkező fiatalokat, tapasztalataikkal, illetve kapcsolati rendszerükkel segítve az elindulásban őket.

Népszerűsítenék Gyergyót, de nincs mivel

Van egy szándék arra, hogy a dubaji világkiállításon egy székelyföldi stand is megjelenjen, ahol az Arbor Gyergyószéket mint turisztikai desztinációt szeretné népszerűsíteni. Azzal szembesültek azonban, hogy lényegében nincsenek megfelelő bemutató anyagok, amit ott ismertethetnének.

Bemutatófilmekre és hasonlókra lenne szükség

– mutatott rá Barabás. A vállalkozói szövetség tulajdonába került a visitgheorgheni.ro weboldal, ezt tervezik friss tartalmakkal feltölteni, ugyanakkor bevezetnék a Gyergyói Termék védjegyet, amelyet az itteni, minőségi szolgáltatások és termékek kaphatnának meg.

Nincs prefektus, ezért nincs még iroda



Az Arbor idén nyáron jelentette be, hogy a megyei egészségbiztosító pénztár nyitott arra, hogy az ő kezdeményezésükre irodát nyisson Gyergyószentmiklóson is. Ehhez a prefektusi hivatal döntésére lenne szükséges, de időközben az akkori prefektust menesztették, és még azóta sincs hivatalosan kinevezett prefektusa a megyének, így nem történt előrelépés. Amint lesz, azonnal kopogtatni fognak nála ezzel – szögezte le Barabás Csaba. Ellenben sikeresnek mondható a közbeszerzési figyelő szolgáltatásuk. Weboldalukon összegyűjtik a Hargita megyében közzétett közbeszerzéseket, de az eladóvá váló ingatlanokról, új pályázatokról és a gazdasági életet érintő törvénykezés változásairól tájékoztatják az Arbor tagjait hírlevelükben. A visszajelzések pozitívak, már voltak olyan vállalkozások, amely ezeknek köszönhetően pályáztak sikeresen.