Ahol minden utcára más medve jut

Disznókat, juhokat, szarvasmarhákat és tyúkokat ölnek, valamint gyümölcsfákat, kerítéseket törnek össze a medvék Etéd községben, ahol mindennaposak a károk. A nagyvadak egyáltalán nem félnek az emberektől, már nappal is látni őket a falvakban. A helyiek aláírásokat is gyűjtöttek megoldást követelve a hatóságoktól. Attól tartanak, hogy hamarosan emberáldozatokkal is számolni kell.

Mózes Istvánnak több mint húsz szilvafáját törték pozdorjává a medvék a település határában • Fotó: Barabás Ákos

Minden második háztartásnál elmondhatják, hogy legalább egyszer már kárt okozott náluk a medve – hangsúlyozta Tiboldi Elek a mintegy 2500 lakosú község problémáit ábrázolva. Az utóbbi időben naponta több kárjelentés is érkezik a polgármesteri hivatalba. Szerinte már annyira túlszaporodtak a nagyvadak a kilövési kvóták betiltása óta, hogy nem is tudnának megélni a környéken, ha nem tartanának állatokat és nem nevelnének gyümölcsfákat a gazdák, amelyekből aztán belakmározhatnak.

már nappal is előjönnek, és nemcsak a falvak határában, de a házak között is garázdálkodnak.

Szaporodnak a káresetek

Noha az elpusztított háziállatok piaci árát rendszerint megtéríti az állam, de arról senki nem beszél, hogy például a juh mennyi tejet termelt volna, ha életben marad – magyarázta az ideiglenes községvezető, akihez Szabó Levente állatorvos és helyi önkormányzati képviselő, valamint Gedő János mezőgazdasági referens is csatlakozott. Persze mindemellett ott vannak a széttört gyümölcsfák, amelyek többet nem tudnak teremni, és erre sem gondol senki – tették hozzá. A szakemberek részéről az is elhangzott, hogy most már

szinte minden utcába más medve jár, többnyire bocsokkal, és ez a község minden településére érvényes.

Kelemen Sándor Géza pásztor elmondta, naponta akár tíz különböző medvét is látnak az Etédtől nagyjából egy kilométerre fekvő esztena és a legelők környékén. Ezek az állatok rendszerint a nyájat is tizedelik. Most már juhászt is alig találnak, senki nem meri vállalni a feladatot. „Pár méteres közelségbe merészkednek a medvék az emberhez, és már a zaj is csak támadásra készteti őket, nem riadnak el. Még valamennyire a kutyákkal el tudjuk kergetni őket, de nem mindig van szerencsénk” – fejtette ki.

Tinka Júliánna etédi lakosnak pár napja vitte el több tyúkját a medve, azóta ő is fél, nehogy a családtagjaira támadjon. Mózes Istvánnak több mint húsz szilvafája bánta a medvék éhségét. „Annak idején nem ezért ültettem a fákat, hogy a medvék tönkre tegyék, hiszen rendre betakarítottuk a gyümölcsöt, és lekvárt, pálinkát készítettünk belőle. Idén már maximum csak azért kell kimenjünk a gyümölcsösbe, hogy eltakarítsuk a széttört fákat és a télen eltüzeljük” – magyarázta.

Egyébként az emberek többsége már saját portáján is villanypásztort szerelt fel a medvék ellen védekezve, de tudnak már olyan esetről is, amikor ez hatástalannak bizonyult.