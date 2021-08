Ahol minden mellékutcában lesz fekvőrendőr

Egyelőre csak a mellékutcákban helyeznek ki fekvőrendőröket Korondon • Fotó: Barabás Ákos

„Az utcákat leaszfaltoztuk, így könnyebben lehet haladni rajtuk. Sokan az egyenes szakaszokat kihasználva a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekednek autóikkal, veszélyeztetve ezáltal a gyalogosokat vagy az éppen a bicikliző, rollerező kisgyerekeket” – vázolta a helyzetet Katona Mihály korondi polgármester. Mint mondta, éppen ezért

az elmúlt években interneten és írásban is több kérés érkezett a polgármesteri hivatalba, hogy tegyenek valamit a gyorshajtók megfékezése érdekében.

Ennek alapján tavaly végeztek egy felmérést – amit idén is megismételtek –, hogy hová helyezhetnének ki fekvőrendőröket. Végül összesen negyvenhat helyszínt azonosítottak be a községközpont mellékutcáiban. Ez azt jelenti, hogy

minden utcában elhelyeznek legalább egy forgalomlassítót.

Múlt havi soros ülésén döntötte el a helyi önkormányzat, hogy szakembert fogadnak a projekt megtervezése érdekében. Katona ugyanis fontosnak tartja, hogy a sebességkorlátozók az ideális helyszíneken legyenek elhelyezve, és szabványoknak megfelelően legyenek kialakítva. Hangsúlyozta, nem műanyag fekvőrendőrökben gondolkodnak, hiszen az hamar megrongálódhat, valamint az aszfaltréteget is tönkre teheti. Inkább

térkőből, esetleg aszfaltból alakítanák ki a forgalomlassítókat.

A kivitelezést saját forrásokból finanszírozva a hivatal munkatársainak bevonásával valósítanák meg. Szeretnék, ha még idén megtörténne mindez.

Az országúton is gondok vannak



Katona Mihály arra is kitért, hogy a Korondon áthaladó 13A jelzésű országúton is problémát jelent a gyorshajtás – elsősorban a teherjárművek vezetői nem tartják be a sebességkorlátozást –, ám ott magukra nem cselekedhetnek, hiszen az út a országos útügy Hargita megyei kirendeltségének ügykezelésébe tartozik. Éppen ezért felvették a kapcsolatot az intézménnyel és közös megoldáson dolgoznak a forgalom lassítása érdekében.