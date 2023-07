Ahol meg lehet szeretni a mesét, a könyvet, az anyanyelvet

Harmadik éve fut egyre nagyobb népszerűséggel a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár kültéri vakációs programja, a Kertkönyvtár. Az árnyas kertben értő fülekre találnak a felolvasott mesék, sok, külföldön élő unoka pedig itt kapaszkodik a magyar szóba, közben pedig barátokat is talál.

Időnként egy-egy román szóra is rákérdezett, hogy elevenen tartsa a gyermekek nyelvtudását, egyébként a szervezők igény szerint akár román nyelvű felolvasást is tartanak.

Olvasás után pedig társasjátékozásra, kézműveskedésre van lehetőség, ha nincsenek túl sokan, mozgásos játékokra is sor kerül, ezekhez a tevékenységekhez bizony jól fog az önkéntesek segítsége.

Vannak ismerősök is a gyermekek között, hiszen a hallgatóság jórésze visszatérő könyvtárlátogató, de sokakat ez a program fog meg az olvasásnak, az újaknak pedig az intézmény ingyenes beiratkozási lehetőséggel kedveskedik.

Köztük gyakorta vannak olyanok, akik külföldön élnek és a magyar nyelvet ritkán hallják, a nagymama, nagytata pedig reméli, hogy a kertkönyvtárban szorosabbra fűzik a kapcsolatot anyanyelvükkel. Megesett, hogy Franciaországban, Németországban és Angliában élő gyermek is jelen volt egy foglalkozáson.

Egy nyugdíjas néni pedig csak azért ült be a foglalkozásra, közben is hímezgetve, mert szereti a gyermektársaságot és saját unokái távol élnek. Végül is mi fontosabb az ember számára, mint hogy kapcsolatban maradjon közösségével?