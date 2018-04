Ahol már két évtizede tart a lakók kálváriája a teherforgalom miatt

Sebességkorlátozás van, de a teherautóvezetők egy része ezt nem tartja be • Fotó: Haáz Vince

Az Alsó-Nyárádmentén keresztülvezető úton a kilencvenes évek elején alig lehetett gépkocsit látni, főleg a környékbeliek jártak arra, kevés volt az áthaladó forgalom, s az is leginkább csak autóbuszokat és személygépkocsikat jelentett. 1995-ben, amikor Marosvásárhelyen, a terelőútnak nevezett segesvári úton beszakadt a híd, s a város vezetősége kitiltotta a tehergépkocsikat a várost némiképp elkerülő útszakaszról, az útügyiek, jobb megoldás híján úgy döntöttek, hogy a forgalmat az Alsó-Nyárádmentére terelik. A Dicsőszentmárton és Kolozsvár irányából érkezők Nyárádtőn hajtanak rá az útra, s Ákosfalvánál térnek ki, így megkerülve a várost, elkerülve a Vácmányt. Csakhogy, mint a szakemberek és a helyiek is elmondják,

az Alsó-Nyárádmenti utat nem teherforgalomra építették.

Nincs megfelelő alapja, így egyáltalán nem alkalmas arra, hogy naponta több száz tehergépkocsi átrobogjon rajta.

Az évek során a lakók és az önkormányzatok vezetői is többször szóvá tették, hogy életveszélyessé vált az útszakasz,

a nehézgépjárművek miatt megrongálódnak a házak, középületek.

Mindhiába. 2013-ban Ákosfalva, Karácsonfalva és Dózsa György községek polgármesterei közös tiltakozó levelet is benyújtottak az akkori román megyei tanácselnökhöz, Ciprian Dobrehoz, azt kérve, hogy a 7,5 tonnánál nagyobb tehergépkocsikat ne engedjék be az Alsó-Nyárádmentére. Akkor az RMDSZ megyei vezetősége is melléjük állt, s beadványukat támogatta. Konkrét előrelépés azonban azóta sem történt. Hacsak azt nem vesszük figyelembe, hogy kihelyezték, hogy a településeken legfeljebb óránként harminc kilométeres sebességgel lehet közlekedni. De ezt senki nem ellenőrzi, így senki nem tartja be. Különösen az éjszaka is közlekedő tehergépkocsik nem.