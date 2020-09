Ahány végzős orvos, annyi rezidens hely

Annyi rezidens orvost tudnak alkalmazni Romániában, ahányan végeztek. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

A törvénytervezet révén – amelyet Vass Levente képviselő kezdeményezett, és amelyet a parlament is elfogadott –

több rezidens képezheti magát olyan szakorvosnak, amely pályák eddig kevésbé voltak népszerűek, de ugyanolyan nagy szükség van rájuk, mint például nőgyógyászokra, sebészekre, szívspecialistákra.

„Tekintettel arra, hogy a miniszter is vidéki kórházban dolgozott sebészorvosként, támogatja azt a kezdeményezést, miszerint minél több vidéki intézmény jusson hozzá az akkreditációhoz, és rezidenseket képezhessen” – fogalmazott a parlamenti képviselő.

Az új intézkedésnek köszönhetően több helyet kap például az epidemiológia, a közegészség, az aneszteziológia, a háziorvoslás

– sorolta Vass Levente, aki érdeklődésünkre azt is kifejtette, hogy ez a székelyföldi kórházak számára is nagy pozitívumot jelent.

Marosvásárhely mellett Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy is fogadhat már rezidenseket, illetve folyamatban van a gyergyószentmiklósi és székelyudvarhelyi kórházak akkreditálása is.

„Ez mindenkinek jó: annak a fiatal végzős orvosnak is, aki otthon, egy vidéki kórházban szeretné fejleszteni magát, rezidensként megtanulni egy szakmát, illetve a családjának is, az orvosképzésnek és az egészségügyi rendszernek is, ugyanakkor javulni fog a vidéki betegellátás is” – sorolta Vass Levente a fiatal orvosok hazatelepedésének előnyeit.

Szerinte akik az elkövetkezőkben vidéki kórházakban tanulják és gyakorolják a szakmát, idővel maguk is oktatói lehetnek a majdani rezidenseknek.