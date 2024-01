Ágyban fekvő idős betegre törtek a tolvajok Csíkszentmihályon

Egy idős, beteg férfi házába hatoltak be csütörtökre virradó éjszaka ismeretlenek Csíkszentmihályon, akik nemcsak megtakarított pénzét lopták el, de kirámolták a hűtőszekrényt, pincét, és tyúkokat is magukkal vittek. A felháborító esetről az áldozat fia számolt be, jelezve, egy másik lopás is történt a községben. A rendőrség nyomoz, keresik az elkövetőket.