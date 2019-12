AFI: a Joker, Az ír a legjobb filmek, a Csernobil és a Trónok harca a legjobb sorozatok között van

A Joker, Az ír és a Házassági történet is az év legjobb filmjei között szerepel az Amerikai Filmintézet (AFI) idei tízes toplistáján. A tévéműsorok közül a Csernobilt és a Trónok harcát is díjazták.

• Fotó: Székelyhon-montázs

Az Amerikai Filmintézet szerdán hirdette ki az idei nyerteseket. A szervezet filmes és televíziós kategóriában választotta ki az idén bemutatott produkciókból tízes toplistáit. A listákon szereplő filmek és televíziós műsorok között azonban szokásához híven nem állított fel rangsort.

Az ír: megfiatalított maffiózók harcai, öreg gengszterek kudarcai Bár mozifilmnek készült, rövid moziforgalmazás után vált mindenki számára elérhetővé vált Martin Scorsese legújabb filmje, annak köszönhetően, hogy a Netflix forgalmazza az alkotást. A film azonban nem annyira az érdemei miatt, hanem a forgalmazási körülményei és a vele szemben álló trendek miatt került be a köztudatba. Bár mozifilmnek készült, rövid moziforgalmazás után vált mindenki számára elérhetővé vált Martin Scorsese legújabb filmje, annak köszönhetően, hogy a Netflix forgalmazza az alkotást. A film azonban nem annyira az érdemei miatt, hanem a forgalmazási körülményei és a vele szemben álló trendek miatt került be a köztudatba.

A The Hollywood Reporterben ismertetett díjazottak a filmes mezőnyben: az 1917, a The Farewell, Az ír, a Jojo Rabbit, a Joker, a Tőrbe ejtve, a Kisasszonyok, a Házassági történet, a Volt egyszer egy Hollywood és a Richard Jewell.

Ha nem Jokerről szólna ez a film, a kutyát sem érdekelné Hogyan lesz egy elnyomott, pszichés problémákkal küzdő átlagemberből az egyik legismertebb fiktív gonosztevő? A káoszt megtestesítő Jokerről most Todd Phillips készített a néző retinájába és agyába égő, korszakalkotó filmet, olyat, amely tagadhatatlanul a popkultúra részévé vált. Kritika. Hogyan lesz egy elnyomott, pszichés problémákkal küzdő átlagemberből az egyik legismertebb fiktív gonosztevő? A káoszt megtestesítő Jokerről most Todd Phillips készített a néző retinájába és agyába égő, korszakalkotó filmet, olyat, amely tagadhatatlanul a popkultúra részévé vált. Kritika.

Szép és igaz mese, amelynek a végén Tarantino ismét pofán üt Egyszerre szép, varázslatos, kőkemény, melankolikus és úgy véres az új Tarantino-film, hogy hahotázom rajta. Egy igaz történethez hozzáadott fikciós sztori, ami akkorát csavart a végén, hogy szinte úgy ugráltam a moziszékben, mint egy koncerten. Spoilermentes kritika. Egyszerre szép, varázslatos, kőkemény, melankolikus és úgy véres az új Tarantino-film, hogy hahotázom rajta. Egy igaz történethez hozzáadott fikciós sztori, ami akkorát csavart a végén, hogy szinte úgy ugráltam a moziszékben, mint egy koncerten. Spoilermentes kritika.

A tévés mezőnyből az AFI a Csernobil, A korona, a Fosse/Verdon, a Trónok harca, a Póz, az Utódlás, a Hihetelen, Az alelnök, a Watchmen és a When They See Us című sorozatokat díjazta.

Hazugságok hálójában – Csernobil megkerülhetetlen katasztrófája A történtek után még így, harminchárom évvel is szörnyű belegondolni a „mi lett volna, ha kérdésbe?” Csernobil vonatkozásában. Mi lett volna, ha még több hazugság és titkolózás, a megingathatatlannak vélt rendszerbe vetett elvakult hit fokozta volna az atomkatasztrófa mértékét? A történtek után még így, harminchárom évvel is szörnyű belegondolni a „mi lett volna, ha kérdésbe?” Csernobil vonatkozásában. Mi lett volna, ha még több hazugság és titkolózás, a megingathatatlannak vélt rendszerbe vetett elvakult hit fokozta volna az atomkatasztrófa mértékét?

Trónok harca: az eddig megtett út vége Megkaptuk a rég várt befejezést és bár jogosan lehetünk elégedetlenek azzal, amit a fináléban láttunk, kár lenne ez alapján megítélni a sorozatot, ami immár megkerülhetetlen mérföldkőnek számít. Egy nagybetűs élmény volt. Spoileres kibeszélő az sorozatzáró epizódról. Megkaptuk a rég várt befejezést és bár jogosan lehetünk elégedetlenek azzal, amit a fináléban láttunk, kár lenne ez alapján megítélni a sorozatot, ami immár megkerülhetetlen mérföldkőnek számít. Egy nagybetűs élmény volt. Spoileres kibeszélő az sorozatzáró epizódról.

A testület különdíjban részesítette az Élősködők című dél-koreai filmet és Phoebe Waller-Bridge sorozatát, a Fleabaget, amelyek nem kerülhettek a toplistára, mivel nem amerikai produkciók.

A díjazottak listáját idén már 20. alkalommal az alkotások kulturális és művészi jelentősége alapján állította össze az AFI-tagokból, tudósokból és kritikusokból álló zsűri. A díjazottakat a január 3-án Los Angelesben megrendezett fogadáson ünneplik meg.